Futsal nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết Đông Nam Á: Ngày nào, xem ở đâu?

Bước vào trận đấu cuối cùng của bảng B với Myanmar diễn ra chiều qua 26.2, đội tuyển futsal nữ VN mang theo cả niềm kỳ vọng lẫn áp lực của nhà đương kim vô địch đang đi tìm lại hình ảnh thực sự của mình. Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đều nhận định Myanmar là thử thách không hề đơn giản. So với VN, các cầu thủ Myanmar sở hữu nền tảng thể lực nhỉnh hơn, không ngại va chạm và chẳng còn gì để mất sau 2 trận toàn thua. Do đó, cuộc chạm trán này không chỉ mang ý nghĩa định đoạt tấm vé vào bán kết, mà còn là bài kiểm tra thực thụ về bản lĩnh vượt khó và khả năng chịu áp lực của đội tuyển futsal nữ VN. Trần Thị Thùy Trang và đồng đội đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Nếu ở SEA Games 33 vào cuối năm 2025, đội tuyển futsal nữ VN đã ngược dòng vượt qua Myanmar với tỷ số 4-2, thì lần này thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng một lần nữa tái hiện điều tương tự. Sau 2 lần bị đối phương dẫn trước, các cô gái VN đã thể hiện tinh thần kiên cường để gỡ hòa, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 5-2 đầy thuyết phục trước Myanmar.

Đội tuyển futsal nữ VN (phải) vào bán kết với vị trí nhì bảng ẢNH: FAT

Ở màn so tài này, sự chủ động về mặt chiến thuật hoàn toàn thuộc về phía đội tuyển futsal nữ VN. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của các cô gái VN trong hiệp 1 lại nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội và sự tập trung nơi hệ thống phòng ngự. Việc để Myanmar vươn lên dẫn trước tới 2 lần từ sai lầm cá nhân và tình huống bóng chết đã bộc lộ những lỗ hổng về mặt tâm lý khi đối diện với lối chơi thực dụng và mạnh mẽ của đối thủ. Bước ngoặt quan trọng nhất thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu chính là sự thay đổi về tư duy tiếp cận và khả năng giải tỏa áp lực ngay đầu hiệp 2. Bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 của Trần Nguyệt Vi ở những giây đầu tiên của hiệp 2 như một "nút thắt" tâm lý được tháo gỡ, giúp đôi chân của các tuyển thủ trở nên thanh thoát hơn. Trần Nguyệt Vi (lập cú đúp), Biện Thị Hằng (hat-trick) là những cá nhân rực sáng với những pha lập công quý giá cho đội tuyển futsal nữ VN. Song những đóng góp từ đàn chị Trần Thị Thùy Trang cũng cực kỳ quan trọng trong lối chơi của đội bóng do ông Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt. Nữ cầu thủ 38 tuổi không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến mà còn là linh hồn trong các đợt dàn xếp tấn công, giúp các pha ban bật nhanh trở nên sắc bén và mang tính sát thương cao hơn. Thùy Trang không ít lần chuyền bóng thuận lợi và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra cùng ngày, Philippines không thể tạo ra được bất ngờ trước đối thủ mạnh là Úc. Hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Như vậy sau 3 lượt trận, đội tuyển futsal nữ Úc vào bán kết với ngôi nhất bảng B với 7 điểm cùng thành tích bất bại, trong khi VN (6 điểm) đi tiếp với tư cách đội xếp nhì. Cục diện của bảng A cũng đã ngã ngũ sau lượt trận cuối diễn ra vào tối qua. Theo đó, đội chủ nhà Thái Lan giành chiến thắng đậm 8-0 trước Malaysia, qua đó vào bán kết với ngôi nhất bảng. Tấm vé còn lại vào bán kết của bảng A thuộc về đội Indonesia. Tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất giải, đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng chạm trán chủ nhà Thái Lan lúc 15 giờ ngày 28.2. Cặp đấu còn lại là màn đối đầu giữa đội tuyển futsal nữ Úc và Indonesia lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Các trận đấu phát trực tiếp trên TV360.



