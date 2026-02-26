Lịch thi đấu hạng nhất cực hay: Trường Tươi Đồng Nai của Công Phượng 'bứt tốc', bỏ xa đội của thầy Park?

Ngày mở đầu kịch tính

Vòng 10 giải hạng nhất sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 27.2 với 3 cặp đấu. Trong đó, đáng chú ý nhất là trận CLB Trường Tươi Đồng Nai chạm trán đội Đồng Tháp trên sân Bình Phước lúc 18 giờ. Về mặt lực lượng lẫn phong độ, đội bóng xứ sen hồng bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. CLB Đồng Tháp chỉ mới có 6 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn duy trì được mạch bất bại, đang chiếm ngôi đầu với 21 điểm. Chỉ cần chơi đúng sức, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ dễ dàng có được 3 điểm.

Xuân Trường và các đồng đội sẽ giành 3 điểm trên sân nhà? ẢNH: FPT PLAY

Trước đó 1 giờ đồng hồ, CLB Khánh Hòa sẽ có trận đấu khó khăn với đối thủ Quy Nhơn. Dù được chơi trên sân nhà 19 Tháng 8 và đang có phong độ tốt hơn, đội bóng phố biển, vốn đang đứng thứ 3 với 16 điểm, chưa chắc giành chiến thắng. CLB Quy Nhơn vẫn luôn là đối thủ khó chịu với mọi đội bóng tại giải hạng nhất khi còn đó một số cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình như Cao Văn Triền, Lê Thanh Phong...

Trận đấu sớm nhất của vòng 10 diễn ra lúc 16 giờ trên sân Thống Nhất giữa CLB ĐH Văn Hiến và Long An. Đây là cuộc đối đầu được dự đoán diễn ra cân bằng.

Nhóm bám đuổi CLB Trường Tươi Đồng Nai dễ mất điểm

Trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày 28.2 sẽ diễn ra lúc 16 giờ trên sân Việt Yên giữa CLB Bắc Ninh - đội bóng do HLV Park Hang-seo làm cố vấn và Quảng Ninh. Đây là 2 đội bóng được đầu tư mạnh, có tham vọng thăng hạng nên được kỳ vọng mang đến những diễn biến kịch tính, hấp dẫn. CLB Bắc Ninh đang có 16 điểm, tạm xếp thứ 4 và buộc phải chiến thắng nếu không muốn bị CLB Trường Tươi Đồng Nai bỏ quá xa. Tuy nhiên, đánh bại CLB Quảng Ninh (đang có 11 điểm) là điều không dễ dàng. Bởi đội bóng đất mỏ cũng quyết giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé thi đấu trận play-off.

Lúc 17 giờ, CLB Trẻ PVF-CAND (11 điểm) sẽ tiếp đón đội cuối bảng Thanh Niên TP.HCM (3 điểm). Với những gì đã diễn ra sau 10 trận đã qua, đội bóng của HLV Nguyễn Duy Đông được kỳ vọng giành chiến thắng.

Trận đấu muộn nhất vòng 10 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 1.3 trên sân Việt Trì. Tại đây, CLB Phú Thọ tiếp đón đội nhì bảng TP.HCM. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương đặt mục tiêu chiến thắng, nhưng các đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Quốc Vượng chưa bao giờ dễ đối đầu.

Lịch thi đấu cụ thể vòng 10 giải hạng nhất ẢNH: FPT PLAY