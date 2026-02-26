Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chốt các kênh phát trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam tại châu Á: Có cả VTV và TV360

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/02/2026 11:47 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đá 3 trận vòng bảng VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 tại Perth (Úc) đầu tháng 3.2026 và khán giả có thể theo dõi trên nhiều nền tảng truyền hình lẫn trực tuyến.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu khó

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại sân Perth Rectangular (Perth, Úc), lần lượt gặp đội tuyển nữ Ấn Độ lúc 18 giờ ngày 4.3, gặp Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7.3 và gặp Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 10.3, đều theo giờ Việt Nam.

Chốt các kênh phát trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam tại châu Á: Có cả VTV và TV360- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam ở VCK châu Á 2026

Trong khi đó, TV360 được công bố là đơn vị sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng các giải đấu thuộc AFC tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029, nên khán giả có thể xem VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 trên TV360 và VTV. Báo Thanh Niên cũng sẽ tường thuật các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bảng C nhiều thử thách, canh giờ trưa

Bước vào năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự khi HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có lực lượng lứa U.19, nhằm tăng chiều sâu đội hình và tạo thêm phương án cạnh tranh trước giải đấu tại Úc.

Trước chuyến sang Úc, đội tuyển nữ Việt Nam đã có đợt cọ xát tại Trung Quốc nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng, thua đội chủ nhà với tổng tỷ số 1-8 sau 2 trận (0-2 và 1-6). Từ những con số này, ban huấn luyện có thêm dữ liệu thực tế để nhìn rõ khoảng cách trình độ với nhóm đội mạnh châu Á, qua đó rà soát lại nhân sự và tinh chỉnh đấu pháp cho giai đoạn chuẩn bị tiếp theo.

Chốt các kênh phát trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam tại châu Á: Có cả VTV và TV360- Ảnh 2.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh tài ở bảng C

Ở giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, theo thể thức, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, nên từng trận vòng bảng đều mang ý nghĩa then chốt. Một chi tiết cần lưu ý là trận gặp Đài Loan diễn ra lúc 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam, tương ứng khung giờ thi đấu buổi trưa tại Úc, đặt ra yêu cầu cao về thể lực và phương án hồi phục trong lịch đấu dày.

Asian Cup nữ 2026 cũng là vòng loại World Cup nữ 2027. Châu Á có 6 suất đến thẳng World Cup 2027. Gồm 4 suất lọt vào vòng bán kết Asian Cup, 4 đội thua vòng tứ kết đá play-off cạnh tranh 2 suất còn lại. 

Bình luận (0)

