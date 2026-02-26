Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hai trọng tài Thái Lan điều hành trận nóng Thể Công Viettel đấu Hà Nội: Cực gay cấn

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/02/2026 10:24 GMT+7

Trận derby thủ đô giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Hà Nội (19 giờ 15 phút ngày 1.3.2026), thuộc vòng 14 LPBank V-League 1 2025-2026, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Hai trọng tài FIFA người Thái Lan được mời làm nhiệm vụ ở trận cầu tâm điểm này.

Trọng tài Thái Lan quen mặt V-League

Cụ thể, trọng tài Songkran Bunmeekiart (sinh năm 1990) và trọng tài Mongkolchai Pechsri (sinh năm 1981) sẽ điều hành trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Hà Nội. Một người đảm nhiệm vai trò trọng tài chính, người còn lại phụ trách phòng VAR.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart từng bắt chính trận SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam ở vòng 23 V-League 2024-2025. Ông cũng làm nhiệm vụ tại mùa 2022 (vòng 22, TP.HCM gặp SHB Đà Nẵng) và mùa 2023 (Công an Hà Nội gặp Hà Nội).

Hai trọng tài Thái Lan điều hành trận nóng Thể Công Viettel đấu Hà Nội: Cực gay cấn- Ảnh 1.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart sẽ điều hành chính trận đấu

Trong khi đó, trọng tài Mongkolchai Pechsri có nhiều năm làm việc tại V-League. Mùa 2024-2025, ông làm trọng tài VAR trận Đông Á Thanh Hóa gặp Thể Công Viettel ở vòng 19. Trước đó, ông tham gia điều hành trận TP.HCM gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 10 V-League 2023 cùng nhiều trận ở các mùa 2016 và 2017.

Hai trọng tài Thái Lan điều hành trận nóng Thể Công Viettel đấu Hà Nội: Cực gay cấn- Ảnh 2.

Trọng tài Mongkolchai Pechsri sẽ phụ trách VAR

Trận thứ 2 của mùa sử dụng tổ trọng tài nước ngoài

Đây là trận thứ 2 tại LPBank V-League 2025-2026 được điều hành bởi tổ trọng tài nước ngoài. Trước đó ở vòng 13, trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy do trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali và trọng tài VAR Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail (Malaysia) điều hành.

Hai trọng tài Thái Lan điều hành trận nóng Thể Công Viettel đấu Hà Nội: Cực gay cấn- Ảnh 3.

Trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart còn khá trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm

Derby thủ đô giữa Thể Công Viettel và Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lớn. Cả hai đội đều hướng đến mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu bảng, hứa hẹn màn so tài căng thẳng và quyết liệt.

Việc sử dụng trọng tài ngoại cùng hệ thống VAR được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo tính công bằng, hạn chế tranh cãi trong bối cảnh đây là trận đấu có sức nóng lớn cả trên khán đài lẫn trên sân cỏ. Nếu tận dụng tốt cơ hội và giữ được sự tập trung trong những thời điểm then chốt, đội bóng bản lĩnh hơn sẽ có cơ hội giành trọn 3 điểm ở màn so tài được chờ đợi này.

trọng tài trọng tài FIFA Thái Lan Derby thủ đô V-League CLB Hà Nội CLB Thể công Viettel
