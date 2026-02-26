Đội tuyển Việt Nam vững như bàn thạch, sẵn sàng tâm thế đánh bại Malaysia

Thành tích dẫn đầu Đông Nam Á

Trong khoảng 8 năm gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã 2 lần vô địch AFF Cup (các năm 2018 và 2024). Khắp Đông Nam Á, cũng trong khoảng thời gian tương tự, chỉ có Thái Lan sánh ngang với thành tích của đội tuyển Việt Nam. Họ vô địch AFF Cup 2020 và 2022.

Bóng đá Việt Nam sở hữu thành tích tốt nhất Đông Nam Á từ năm 2018 đến nay Ảnh: TED Trần

U.23 Việt Nam 3 lần vô địch U.23 Đông Nam Á (2022, 2023 và 2025 – kỷ lục), 3 lần vô địch SEA Games (2019, 2022 và 2025), 2 lần giành huy chương U.23 châu Á (huy chương bạc năm 2018 và huy chương đồng năm 2026). Đây đều là những thành tích tốt nhất khu vực.

Những thành tích trên phản ánh khâu xây dựng lực lượng của bóng đá Việt Nam cực tốt. Kết quả là hiện tại trong tay HLV Kim Sang-sik có lực lượng rất dày, để tạo nên đội tuyển quốc gia mạnh. Thế hệ những cầu thủ giàu kinh nghiệm có trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải.

Lớp cầu thủ trẻ có thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Minh Phúc, Khuất Văn Khang, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn. Đấy là chưa tính 2 cầu thủ đang bị chấn thương nặng, gần như không thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong năm nay, là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn.

Xen giữa 2 thế hệ này, là những cầu thủ gồm trung vệ Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Hai Long, Doãn Ngọc Tân… Họ đều có thể khoác áo đội tuyển quốc gia, thậm chí chiếm suất đá chính khi cần.

Khác biệt ở khâu định hướng

Các tài năng nội địa cứ nối tiếp nhau xuất hiện, giúp cho lực lượng của đội tuyển Việt Nam cực kỳ có chiều sâu. Điều này khác hẳn với các nền bóng đá lân cận như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Myanmar. Với Indonesia, Malaysia, Philippines, không khó để hình dung nếu như không có các cầu thủ nhập tịch, những đội này gần như sẽ không đủ sức cạnh tranh các vị trí cao tại Đông Nam Á. Còn với 2 đội Singapore và Myanmar, dàn cầu thủ nội của họ thua xa dàn cầu thủ nội của đội tuyển Việt Nam.

Lực lượng của đội tuyển Việt Nam vào lúc này tốt hơn hẳn Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Thậm chí, khi nhập tịch cho cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, cách làm của bóng đá Việt Nam cũng bài bản hơn hẳn các nền bóng đá trong khu vực. Hiện có 2 nguồn cầu thủ nhập tịch có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam, đầu tiên là những cầu thủ Việt kiều. Những gương mặt như thủ môn Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đều có 50% dòng máu Việt (cha hoặc mẹ là người Việt Nam). Nguồn thứ nhì là các cầu thủ gốc nước ngoài nhưng đã ít nhất 5 năm thi đấu liên tục tại Việt Nam, theo quy định của FIFA. Số này có trung vệ Đỗ Phi Long, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Nhờ những yếu tố kể trên mà cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam có khả năng gắn kết với cầu thủ nội tốt hơn hẳn cầu thủ nhập tịch ở các đội bóng khác. Ví dụ như cầu thủ nhập tịch của Indonesia thường chỉ mang 25% dòng máu bản địa (ông hoặc bà sinh ra ở Indonesia). Riêng cầu thủ nhập tịch Malaysia thậm chí hiện còn bị nghi ngờ về nguồn gốc, bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả để khoác áo đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.

Sự khác biệt này đến từ khâu định hướng của bóng đá Việt Nam so với nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam được định hướng để xây dựng tương lai lâu dài, còn một vài nền bóng đá ở Đông Nam Á chỉ hướng đến cầu thủ nhập tịch vì thành tích trước mắt. Nhờ chiến lược lâu dài mà nhiều năm nay, bóng đá Việt Nam đã xây dựng lực lượng nội binh có chất lượng tương đương với cầu thủ nhập tịch (ví dụ thủ môn Trần Trung Kiên không kém so với các thủ thành Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik, tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải không hề lép vế so với Đỗ Hoàng Hên…).

Đấy chính là lý do mà bất chấp các biến động, các đại diện đội tuyển Việt Nam luôn được đánh giá cao ở các giải đấu quốc tế, trong khi các đội Indonesia, Malaysia, Philippines mạnh hay yếu, còn tùy thuộc vào thời điểm bóng lăn ở các giải đấu này (có gọi được cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài về nước hay không?).

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho trận tái đấu Malaysia vào ngày 31.3 tới. Bất luận phiên điều trần tại CAS có kết quả thế nào, đội tuyển Malaysia có bị trừng phạt nặng nề hay không và đối thủ có sử dụng nhân sự nhập tịch hoàn toàn mới hay không, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng muốn có một kết quả đẹp, một lối chơi đẹp trên sân Thiên Trường.