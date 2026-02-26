HLV Mai Đức Chung nói thẳng nhiều điều về đội tuyển nữ Việt Nam, lo ngại nhất đối thủ này…

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành khối lượng tập luyện

Theo HLV Mai Đức Chung, đến thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành toàn bộ giáo án đề ra.

"Chúng tôi rất vui mừng vì kế hoạch tập luyện đều được thực hiện tốt. Kết quả này là sự nỗ lực của cả ban huấn luyện và các VĐV trong suốt thời gian qua", ông Chung chia sẻ.

Một tín hiệu tích cực khác là lực lượng đội tuyển dần ổn định khi nhiều cầu thủ chấn thương đã kịp hồi phục. "Không có gì vui hơn khi các cầu thủ trở lại phong độ. Hiện tại, đội tuyển có thể nói là đã chuẩn bị 100% cho giải đấu".

HLV Mai Đức Chung ẢNH: VFF

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cũng thẳng thắn nhìn nhận đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định về lực lượng và điều kiện: "Chúng ta luôn mong muốn nhiều hơn, nhưng trong khả năng của mình, ban huấn luyện và các cầu thủ đã làm hết sức để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Đánh giá về môi trường cạnh tranh tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho biết các đội như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc vẫn thuộc nhóm hàng đầu.

Việc được tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua giúp đội tuyển có thêm những bài kiểm tra chất lượng, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và trình độ cao hơn.

'Đã xong đấu pháp cho từng trận'

Tại vòng bảng, HLV Mai Đức Chung nhận định Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất, trong khi các trận đấu với đội nữ Đài Loan và Ấn Độ sẽ mang tính cạnh tranh trực tiếp.

Ban huấn luyện đã xây dựng phương án chiến thuật riêng cho từng đối thủ, với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở từng trận.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam đã sẵn sàng ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội đi tiếp được chia đều cho các đội, nhưng tập thể nào nỗ lực hơn và có thêm yếu tố thuận lợi sẽ giành lợi thế.

Ông đánh giá cao tinh thần cống hiến của các cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết với khát vọng tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn, trong đó có cơ hội góp mặt tại đấu trường World Cup.

Khép lại buổi chia sẻ, HLV Mai Đức Chung gửi lời kêu gọi sự đồng hành của người hâm mộ: "Tôi mong toàn đội luôn mạnh khỏe, không ai gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Rất mong người hâm mộ trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Với quyết tâm cao và nguồn động viên từ khán giả trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

Ngày mai, đội sẽ xuất phát sang Úc từ sân bay Nội Bài lúc 19 giờ.



Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026 ẢNH: VFF



