Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

Lịch thi đấu bán kết giải Đông Nam Á: Việt Nam chạm trán Thái Lan, kỳ phùng địch thủ

Nghi Thạo
Nghi Thạo
26/02/2026 20:34 GMT+7

Sau màn ngược dòng ấn tượng trước Myanmar ở lượt trận cuối bảng B, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2026 với vị trí nhì bảng.

Khép lại vòng bảng đầy kịch tính, giải đấu đã xác định được những cặp đấu nảy lửa ở bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Úc và Indonesia.

Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng

Tại bảng B, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng 5-2 trước Myanmar vào trưa nay 26.2 để có 6 điểm và đi tiếp với vị trí nhì bảng B. Trận hòa 1-1 với Philippines giúp Úc đi tiếp với ngôi nhất bảng (7 điểm). Trong khi đó tại bảng A, sức mạnh tuyệt đối của đội chủ nhà Thái Lan đã được khẳng định bằng chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Malaysia để độc chiếm ngôi đầu. Tấm vé còn lại của bảng đấu này thuộc về đội tuyển futsal nữ Indonesia với vị trí nhì bảng.

Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 28.2 với hai cặp đấu vô cùng hấp dẫn để xác định các đại diện bước vào trận chung kết. Trận bán kết đầu tiên là màn "đại chiến" được chờ đợi nhất giữa chủ nhà Thái Lan và đội tuyển futsal nữ Việt Nam, vào lúc 15 giờ. Đây được xem là trận "chung kết sớm" bởi cả hai đều là những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch khu vực.

Lịch thi đấu bán kết giải Đông Nam Á: Việt Nam chạm trán Thái Lan, kỳ phùng địch thủ- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có màn ngược dòng ngoạn mục trước Myanmar ở lượt trận cuối

ẢNH: FAT

Ngay sau đó, trận bán kết thứ hai sẽ là cuộc chạm trán giữa đội tuyển futsal nữ Úc và Indonesia, diễn ra vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày 28.2 để tìm ra cái tên còn lại tranh tài ở trận đấu cuối cùng của giải.

