G20 ra tuyên bố chung về xung đột Ukraine

Hôm qua (16.11), Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine cho biết Nga đã phóng 90 - 100 tên lửa vào khắp các vùng trên lãnh thổ Ukraine trong ngày 15.11, gồm cả thủ đô Kyiv. Cư dân nhiều vùng tại Ukraine và cả nước láng giềng Moldova bị ảnh hưởng vì mất điện sau đợt tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak lên án đợt tấn công trong khi Hội đồng Bảo an LHQ có cuộc họp trong ngày 16.11 liên quan vụ việc.

Cùng thời điểm đợt tấn công tại Ukraine xảy ra, một quả tên lửa rơi xuống làng Przewodow ở miền đông Ba Lan, cách biên giới Ukraine chỉ hơn 6 km, khiến 2 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tên lửa “do Nga sản xuất” và triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw để giải thích. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này không liên quan và tuyên bố hình ảnh mảnh vỡ cho thấy “rõ ràng đó là tên lửa phòng không S-300 của Ukraine”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cho rằng tên lửa Nga đã rơi xuống Ba Lan, thành viên NATO, và gọi đây là cuộc tấn công nhắm vào an ninh tập thể cần sự phản ứng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi điện đàm với giới lãnh đạo Ba Lan thông báo rằng quả tên lửa có thể không phóng từ Nga. Hãng tin AP dẫn lời 3 quan chức Mỹ nói đánh giá ban đầu cho thấy khả năng quả tên lửa do lực lượng Ukraine phóng để ngăn đợt tấn công tên lửa ngày 15.11 của Nga. Một nguồn tin NATO tiết lộ Tổng thống Biden đã thông báo với các lãnh đạo G7 và NATO rằng vụ nổ là do một tên lửa phòng không của Ukraine, theo Reuters.

Bảo Vinh