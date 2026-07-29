Gà ta có bổ hơn gà công nghiệp? Chuyên gia dinh dưỡng giải đáp

Theo dinh dưỡng viên Đoàn Thị Lương, Tổ Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, điểm khác biệt lớn nhất giữa gà ta và gà công nghiệp nằm ở cấu trúc thịt và hàm lượng chất béo.

Gà ta được nuôi lâu hơn, vận động nhiều nên thịt săn chắc, dai hơn. Trong khi đó, gà công nghiệp ít vận động nên thịt mềm, giữ nước nhiều, dễ nhai, phù hợp với trẻ nhỏ, người lớn tuổi.

Về chất béo, gà ta thường ít mỡ hơn, chủ yếu tập trung dưới da. Gà công nghiệp có lượng mỡ cao hơn do chế độ ăn trong lúc nuôi. Tuy nhiên, nếu bỏ da và chọn phần ức, lượng chất béo của gà công nghiệp vẫn phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa gà ta và gà công nghiệp nằm ở cấu trúc thịt và hàm lượng chất béo ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Giá trị dinh dưỡng không chênh lệch nhiều như nhiều người nghĩ

Nhiều người cho rằng gà ta bổ hơn hẳn gà công nghiệp, nhưng quan niệm này chưa hoàn toàn chính xác. Theo dinh dưỡng viên Đoàn Thị Lương, cả hai loại gà nếu được chăn nuôi sạch, đảm bảo quy trình đều là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, đồng thời chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, B1, B2, sắt, canxi và phốt pho.

"Không thể khẳng định gà ta vượt trội hoàn toàn về dinh dưỡng so với gà công nghiệp. Quan trọng nhất vẫn là nhu cầu của từng người và cách chế biến thực phẩm mỗi ngày", dinh dưỡng viên Đoàn Thị Lương chia sẻ.

Đáng chú ý, phần ức gà công nghiệp hiện còn được xem là thực phẩm quen thuộc của người tập gym hoặc giảm cân nhờ hàm lượng đạm cao (ít chất béo nếu bỏ da) và khá dễ chế biến. Đây cũng là lý do ức gà công nghiệp xuất hiện khá nhiều trong thực đơn của người tập thể hình hoặc người đang muốn giữ dáng.

Nên chọn gà phù hợp với thể trạng và nhu cầu sức khỏe của từng người ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Chọn loại gà theo nhu cầu sức khỏe thay vì theo quan niệm

Theo chuyên gia, điều quan trọng là chọn loại gà phù hợp với thể trạng và nhu cầu sức khỏe.

Trẻ nhỏ, người lớn tuổi: Gà công nghiệp có thịt mềm, dễ nhai, dễ tiêu hóa. Với trẻ đang phát triển, lượng chất béo vừa phải còn hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K.

Người tập gym, giảm cân: Ức gà công nghiệp là lựa chọn phổ biến vì giàu protein, ít mỡ nếu bỏ da, giá thành hợp lý và dễ chế biến.

Người mới ốm dậy: Gà ta thường được ưu tiên nhờ thịt săn chắc, thơm và đậm vị khi chế biến, giúp các món như cháo gà, gà hầm hay súp gà hấp dẫn, kích thích ăn uống hơn

"Không có loại gà nào tốt tuyệt đối, mà quan trọng là lựa chọn phù hợp với nhu cầu và thể trạng của từng người. Điều quan trọng vẫn là chế độ ăn cân đối, chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và ưu tiên các món luộc, hấp hoặc hầm để tốt hơn cho sức khỏe", dinh dưỡng viên Đoàn Thị Lương khuyến cáo.