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    Gala Sao Mai 2026 tại Thanh Hóa sẽ mở cửa tự do

    Minh Hải
    Minh Hải

    Gala Sao Mai 2026 lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa quy tụ hàng loạt ca sĩ nổi tiếng, thành danh từ chương trình Sao Mai sẽ mở cửa tự do để người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

    Tối 15.11 tới, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với VTV tổ chức Gala Sao Mai 2026 tại quảng trường biển Sầm Sơn - nơi có sức chứa 10.000 người.

    Gala Sao Mai 2026 mở cửa tự do - Ảnh 1.

    Quảng trường biển Sầm Sơn, nơi tổ chức Gala Sao Mai 2026

    ẢNH: MINH HẢI

    Chương trình được UBND tỉnh Thanh Hóa và VTV kỳ vọng sẽ tạo sân chơi âm nhạc bổ ích cho các thế hệ nghệ sĩ từng tham gia chương trình Sao Mai; giới thiệu, tôn vinh tài năng ca hát, tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai; lan tỏa giá trị của âm nhạc Việt Nam, góp phần bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

    Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng ban Văn nghệ VTV, cho biết, trải qua 30 năm chương trình Sao Mai, nhiều tài năng âm nhạc đã trưởng thành, trong đó có nhiều người quê tại Thanh Hóa đã thành danh, được người dân yêu mến.

    Cũng theo ông Hòa, Sao Mai 2026 hy vọng sẽ lựa chọn được tài năng âm nhạc cho quốc gia như những lần trước.

    Gala Sao Mai 2026 mở cửa tự do - Ảnh 2.

    Quảng trường biển Sầm Sơn có sức chứa 10.000 người

    ẢNH: SUN GROUP

    Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết, chương trình Gala Sao Mai 2026 ngành du lịch tỉnh này kỳ vọng thu hút khoảng 10.000 người tham dự, kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa.

    UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở VH-TT-DL phối hợp chặt chẽ cùng VTV chuẩn bị tốt nhất các điều kiện có thể để chương trình đạt được chất lượng tốt nhất, phục vụ người dân, du khách.

    Ngoài đêm gala, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tổ chức giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, du lịch và con người Thanh Hóa trong chuỗi các sự kiện diễn ra từ ngày 13 - 15.10, tại quảng trường biển Sầm Sơn.

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