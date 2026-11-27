Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã ra lệnh cấm nhập khẩu một số smartphone và tablet Galaxy của Samsung, bao gồm Galaxy S25, vì sử dụng công nghệ lấy nét camera do công ty Maxell của Nhật Bản sở hữu bằng sáng chế.

Galaxy S25 nằm trong danh sách các thiết bị vi phạm bằng sáng chế của Maxell ẢNH: REUTERS

Cụ thể, hôm 24.11, ITC đã bỏ phiếu xác nhận Samsung đã vi phạm Điều 337 của Đạo luật Thuế quan Mỹ bằng cách xâm phạm bằng sáng chế số 11.490.004 của Maxell, qua đó kết thúc cuộc điều tra. Tuy nhiên, ủy ban không tìm thấy vi phạm nào liên quan đến bốn bằng sáng chế khác trong vụ xét xử.

Lệnh cấm này áp dụng cho "điện thoại thông minh và máy tính bảng được bán dưới thương hiệu Samsung vi phạm Điều khoản 1 và 10 của bằng sáng chế". Theo thông tin từ Bloomberg, lệnh ngừng nhập khẩu cũng nhắm vào các sản phẩm thuộc dòng Galaxy S25.

Samsung có thể tiếp tục bán Galaxy S25 nếu...

Mặc dù lệnh cấm có thể không ảnh hưởng lớn đến các điện thoại và máy tính bảng Galaxy đã được bán tại Mỹ, Samsung vẫn cần xin giấy phép bằng sáng chế từ Maxell để tiếp tục nhập khẩu và bán các thiết bị liên quan.

Đây là một tình huống nghiêm trọng mà Samsung phải đối mặt, bởi nếu không có sự can thiệp từ Chính phủ Mỹ, công ty Hàn Quốc sẽ không thể nhập khẩu các sản phẩm bị ảnh hưởng. Theo quy định, Samsung có thể thoát khỏi phán quyết này nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ quyết lệnh cấm trong vòng hai tháng tới.

Lệnh cấm nhập khẩu sẽ trải qua quá trình xem xét kéo dài 60 ngày từ Chính phủ Mỹ. Ngày 25.11, ITC đã chuyển lệnh này cho tổng thống và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) để xem xét. Trong giai đoạn này, ITC đã ấn định bảo lãnh ở mức 0%, cho phép Samsung tiếp tục nhập khẩu sản phẩm mà không cần đặt cọc cho đến cuối tháng 1 năm sau. Các sản phẩm đã được mua trước khi lệnh có hiệu lực cũng sẽ được miễn trừ khỏi lệnh cấm trong việc sửa chữa và thay thế theo bảo hành.