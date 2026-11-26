Samsung đang lên kế hoạch cho một danh mục sản phẩm điện thoại gập phong phú vào năm 2027, trong đó có sự trở lại của mẫu Galaxy Z TriFold2. Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ mới nhất, công ty có thể đang lặp lại một trong những sai lầm lớn nhất của dòng Galaxy gập ba đời đầu.

Galaxy Z TriFold 2 lộ dấu hiệu chỉ bán giới hạn tại một số thị trường ẢNH: REUTERS

Theo trang tin GalaxyClub của Hà Lan, Galaxy TriFold2 đang được phát triển với tên mã Q9m. Trong khi đó, các mẫu Galaxy Z Fold9 và Z Fold9 Ultra dự kiến sẽ mang tên mã H9 và Q9 tương ứng. Dữ liệu này cho thấy Samsung đang xem Galaxy Z TriFold2 là một biến thể của Z Fold Ultra thay vì cung cấp dưới dạng một thiết bị độc lập.

Để có cái nhìn rõ hơn, dưới đây là danh sách tên mã các mẫu điện thoại gập Galaxy Z:

2024: Galaxy Z Fold6 (Q6) và Galaxy Z Fold Special Edition (Q6a)

2025: Galaxy Z Fold7 (Q7) và Galaxy Z TriFold (Q7m)

2026: Galaxy Z Fold8 (H8) và Galaxy Z Fold8 Ultra (Q8)

2027: Galaxy Z Fold9 (H9), Galaxy Z Fold9 Ultra (Q9) và Galaxy Z TriFold2 (Q9m)

Tên mã Q9m cũng gợi ý rằng Galaxy Z TriFold2 có thể sẽ là một sản phẩm giới hạn, tương tự như phiên bản tiền nhiệm của nó. Cả Galaxy Z Fold Special Edition và Z TriFold gốc đều có thêm một chữ cái trong tên mã và không được phát hành toàn cầu. Điều đó khiến các chuyên gia tại GalaxyClub nghi ngờ rằng Galaxy Z TriFold2 có thể chỉ được phát hành tại một số thị trường nhất định.

Galaxy Z TriFold2 có nguy cơ biến thành món đồ xa xỉ

Được biết, khi Galaxy Z TriFold đời đầu ra mắt, sản phẩm đã nhanh chóng bán hết với mức giá cao ngất ngưởng 2.899 USD, nhưng Galaxy Z TriFold2 có thể còn đắt hơn khi vượt qua ngưỡng 3.000 USD. Samsung đã lên kế hoạch tăng cường sản xuất Z TriFold2 để tránh tình trạng khan hiếm như trước, nhưng tình hình thiếu chip và khủng hoảng bộ nhớ hiện tại có thể ảnh hưởng đến kế hoạch này.

Báo cáo mới đây cho biết, Samsung cũng đã giảm mục tiêu xuất xưởng smartphone từ 232 triệu chiếc xuống còn 210 triệu chiếc trong năm tới. Đây dường như là kết quả từ cuộc khủng hoảng chip nhớ, khiến các mẫu điện thoại Samsung sắp ra mắt bị tăng giá, bao gồm cả Galaxy S27 Ultra dự kiến có giá trên 1.599 USD.

Ngoài Galaxy Z TriFold2, Samsung còn có một sản phẩm tiềm năng khác là Galaxy Z Slide. Đây được cho là mẫu điện thoại cuộn đầu tiên được sản xuất hàng loạt mà công ty có thể ra mắt vào năm tới. Theo một cuộc thăm dò ý kiến với hơn 2.000 người tham gia từ PhoneArena, gần 50% độc giả bày tỏ sự quan tâm đến Galaxy Z Slide, trong khi Galaxy Z TriFold2 chỉ nhận được 36% số phiếu. Điều đó cho thấy người dùng đang tìm kiếm những sản phẩm mới mẻ hơn trong dòng điện thoại gập.