2026 là một năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp điện thoại gập, khi người dùng có thể chuyển sang những lựa chọn kiểu dáng đa dạng và tiên tiến hơn. Hai cái tên nổi bật trong thị trường này là Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo. Mặc dù iPhone Duo đã gặp phải sự cố "crackgate", nhưng sản phẩm được cho là sẽ sớm thống trị thị trường điện thoại gập.

Kiểu dáng gập dạng sách như Galaxy Z Fold8 Ultra đã không còn được nhiều hãng sản xuất ưu tiên ẢNH: SAMSUNG

Cả Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo đều sở hữu tỷ lệ khung hình rộng, tương tự một cuốn hộ chiếu khi gập lại. Khi mở ra, chúng trở nên rộng hơn chiều cao, một kiểu dáng phù hợp với thói quen xem nội dung đa phương tiện của người dùng, đặc biệt là video. Xu hướng này có thể khiến những chiếc điện thoại gập kiểu sách phổ biến trước đây trở nên lỗi thời.

Mặc dù vậy, Samsung và Apple không phải là những công ty tiên phong trong việc đưa điện thoại gập rộng ra thị trường. Thay vào đó, Huawei đã ra mắt mẫu smartphone gập rộng Pura X Max từ tháng 4.2026. Tuy nhiên, do các hạn chế về thị trường khiến sản phẩm không thể cạnh tranh với các đối thủ, tạo cơ hội cho Galaxy Z Fold8 trở thành chiếc điện thoại gập rộng phổ biến nhất, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Lựa chọn khó cho Samsung

Theo PhoneArena, các dữ liệu thị trường cho thấy Honor có thể sẽ từ bỏ thiết kế gập dạng sách của mẫu Magic V vào năm sau để chuyển hướng tập trung vào một chiếc điện thoại gập với màn hình rộng hơn. Dự kiến, mẫu điện thoại mới này sẽ ra mắt vào nửa đầu năm sau, mặc dù thông tin chi tiết về thiết bị vẫn chưa được đưa ra.

Với việc các đối thủ quay lưng với điện thoại gập kiểu sách, cùng với sự thành công của Galaxy Z Fold8 so với Z Fold8 Ultra, nhiều người đã bắt đầu đặt dấu hỏi về khả năng Samsung có làm điều tương tự với các đối thủ bằng việc khai tử Galaxy Z Fold9 Ultra hay không. Mặc dù đây không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi công ty đã gắn bó với kiểu dáng gập dạng sách kể từ Galaxy Fold ra mắt vào năm 2019, nhưng người hâm mộ Samsung hoàn toàn có thể chấp nhận sự thay đổi.