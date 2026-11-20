Hôm 20.11, Samsung Electronics đã chính thức chuyển giao quyền điều hành mảng kinh doanh Trải nghiệm Di động (MX) cho ông Won-Joon Choi, đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của TM Roh tại bộ phận smartphone Galaxy.

Won-Joon Choi chính thức thay TM Roh trong nhiệm vụ điều hành mảng di động của Samsung ẢNH: SAMSUNG

Từng đảm nhận vai trò giám đốc vận hành (COO) và giám đốc nghiên cứu và phát triển (R&D), Won-Joon Choi giờ đây được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm người đứng đầu mảng kinh doanh MX. Trong khi đó, TM Roh vẫn giữ chức vụ đồng CEO kiêm trưởng bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (Device eXperience - DX), nơi ông sẽ tập trung vào phát triển các động lực tăng trưởng mới như robot.

Việc thăng chức cho ông Choi diễn ra sau một giai đoạn thành công của ông tại bộ phận di động của Samsung. Kể từ khi đảm nhiệm vị trí COO vào tháng 3.2025, ông đã giám sát việc phát triển và ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S26 và Galaxy Z Fold8. Với nền tảng kiến thức sâu rộng về kỹ thuật phần cứng và chiến lược sản phẩm, ông Choi được kỳ vọng sẽ giúp Samsung gia tăng lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực thiết bị gập, thiết bị đeo và trí tuệ nhân tạo (AI) - những lĩnh vực đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt và biên lợi nhuận giảm sút.

Một loạt thay đổi cấp nhân sự cấp cao tại Samsung

Sự thay đổi lãnh đạo này không chỉ giới hạn trong mảng di động mà còn mở rộng đến bộ phận Giải pháp Thiết bị (DS) của Samsung. Ông Sang-joon Hwang, người đã dẫn dắt sự phát triển của DRAM và Bộ nhớ băng thông cao (HBM) từ cuối năm 2025, đã được thăng chức lên vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng kinh doanh bộ nhớ.

Trong khi đó, ông Sang-yeon Cho được bổ nhiệm làm Chủ tịch mảng kinh doanh mảng bán dẫn hệ thống (System LSI) sau khi dẫn dắt mảng DS đạt doanh thu kỷ lục tại khu vực châu Mỹ vào năm 2026. Để định hướng lộ trình sản xuất dài hạn, ông Jong-myung Lee, với 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của bộ phận DS.

Những thay đổi nói trên cho thấy Samsung đang nỗ lực mạnh mẽ để thích ứng với xu hướng công nghệ mới và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.