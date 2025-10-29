Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S26 có thể sao chép Apple theo cách không thể ngờ

Kiến Văn
Kiến Văn
29/10/2025 17:47 GMT+7

Nhiều thông tin xuất hiện liên quan đến chiếc Galaxy S26 mà Samsung đang chuẩn bị ra mắt vào đầu năm sau.

Theo PhoneArena, báo cáo mới nhất cho thấy Galaxy S26 có thể được trang bị chip kết nối Exynos mới, đánh dấu bước đi của Samsung trong việc tự sản xuất linh kiện phần cứng, tương tự như cách Apple hướng đến gần đây.

Galaxy S26 có thể sao chép Apple theo cách không thể ngờ - Ảnh 1.

Samsung có thể trang bị chip kết nối riêng cho Galaxy S26 giống như N1 mà Apple trang bị trên dòng iPhone 17

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Cụ thể, chip Exynos S6568 đã được xác nhận trên trang web sản phẩm đủ điều kiện Bluetooth, hỗ trợ công nghệ Bluetooth 6.1 và có thể tích hợp vào SoC Exynos 2600 mà Samsung trang bị cho các mẫu Galaxy S26.

Ở thời điểm hiện tại, không rõ liệu Exynos S6568 có trên mọi mẫu Galaxy S26 hay không bởi trước đó, các nguồn tin cho biết Samsung có thể áp dụng chiến lược phân chia chip theo khu vực, với một số thị trường được trang bị phiên bản Exynos 2600, trong khi các khu vực khác sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung thay đổi chiến lược với dòng Galaxy S26

Sự thay đổi này có thể khiến việc ra mắt Galaxy S26 bị trì hoãn đến tháng 3.2026 thay vì trước đó hai tháng, khiến người dùng Samsung phải chờ đợi lâu hơn để có thể trải nghiệm sản phẩm. Bên cạnh đó, Samsung cũng được cho là quyết định hủy bỏ phiên bản Galaxy S26 Edge và thay thế bằng Galaxy S26 Plus.

Đối với phần cứng, Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ có thiết kế mới và hỗ trợ sạc không dây từ tính Qi2, cùng nhiều cải tiến khác nhằm thu hút khách hàng. Việc Samsung tự thiết kế chip Wi-Fi và Bluetooth cũng nhằm cải thiện khả năng kết nối và hiệu suất trên sản phẩm, tương tự như cách Apple đã làm với chip N1 trên dòng iPhone 17.

Cuối cùng, thông tin về các nâng cấp trên dòng Galaxy S26 ở thời điểm hiện tại vẫn còn hạn chế. Một số tin đồn cho rằng điện thoại có thể hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W đối với mẫu Galaxy S26 Ultra, trong khi thông tin về phiên bản Galaxy S26 thường và S26 Plus vẫn còn nhiều hạn chế.

