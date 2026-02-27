Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Galaxy S26 đánh dấu bước ngoặt mới, Apple đứng trước áp lực lớn

Kiến Văn
Kiến Văn
27/02/2026 07:27 GMT+7

Sự kiện Unpacked đã thu hút sự chú ý lớn khi Samsung giới thiệu Galaxy S26 series và những bước tiến mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo PhoneArena, Samsung đã dành nhiều thời gian để thảo luận về công nghệ Galaxy AI, đồng thời đề cập rằng dòng Galaxy S26 là những chiếc smartphone AI chủ động (Agentic AI) đầu tiên.

Galaxy S26 đánh dấu bước ngoặt mới, Apple đứng trước áp lực lớn - Ảnh 1.

Samsung tiếp tục tạo ra bước tiến lớn về công nghệ AI trên di động khi so sánh với Apple

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Khái niệm AI chủ động đánh dấu sự chuyển mình từ kỷ nguyên AI tạo sinh (Generative AI) kéo dài trong giai đoạn năm 2024 - 2025 sang một giai đoạn mới, nơi AI không chỉ phản hồi câu hỏi mà còn chủ động thực hiện các tác vụ cho người dùng. Điều đó có nghĩa là AI sẽ quan sát và đề xuất hành động mà không cần người dùng phải yêu cầu trước.

Galaxy S26 đưa AI lên tầm 'hành động'

AI tạo sinh chủ yếu tập trung vào việc tạo ra nội dung, như văn bản và hình ảnh, trong khi AI chủ động hướng tới việc hoàn thành nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, nếu người dùng yêu cầu AI Perplexity tìm kiếm thông tin về kỳ nghỉ, nó sẽ tự động tóm tắt thông tin trong Samsung Notes và yêu cầu Bixby cập nhật thông tin chuyến bay vào Samsung Calendar mà không cần người dùng phải chuyển đổi giữa các ứng dụng. Công việc mà họ phải thực hiện chỉ là phê duyệt kết quả cuối cùng.

Hiện tại, Samsung và Google đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI trên smartphone, trong khi Apple vẫn còn chậm chân với các tính năng hạn chế như tóm tắt email và trang web. Dự kiến, Apple sẽ cải thiện khả năng AI của mình trong bản cập nhật iOS 27 vào cuối năm nay với tính năng Siri cá nhân.

Những gì được trình bày tại sự kiện Unpacked rạng sáng 26.2 cho thấy Samsung và Google đang sẵn sàng đưa công nghệ AI lên một tầm cao mới, giúp việc hoàn thành công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sự phát triển này hứa hẹn sẽ thay đổi cách người dùng tương tác với công nghệ trong tương lai gần.

Samsung Galaxy S26 series vừa chính thức trình làng với nhiều điểm nhấn thú vị về sức mạnh phần cứng vượt trội, trải nghiệm AI trực quan và khả năng bảo mật, quyền riêng tư được cá nhân hóa.

