Galaxy S27 Pro có nguy cơ trở thành sai lầm lớn của Samsung

Hệ thống phân cấp sản phẩm của Samsung khá đơn giản, bao gồm các dòng điện thoại Galaxy A, M và F dành cho người dùng phổ thông, dòng XCover siêu bền, cùng Galaxy S, Z cho phân khúc cao cấp. Trong số này, các mẫu Galaxy S rất được ưa chuộng, nhưng thường chỉ giới hạn ở ba phiên bản phổ biến: tiêu chuẩn, Plus và Ultra.

Galaxy S27 Ultra và S27 Pro dự kiến sẽ có ngoại hình giống nhau ẢNH: TheGalox_/X

Vào năm ngoái, Samsung cố gắng tạo sự khác biệt với Galaxy S25 Edge, một chiếc điện thoại siêu mỏng, nhưng được bán với giá không hề rẻ. Tuy nhiên, phiên bản này đã bị hủy bỏ do không đạt được kỳ vọng.

Giờ đây, Samsung được cho là đang chuẩn bị cho ra mắt Galaxy S27 Pro, một phiên bản được xem là thu nhỏ của mẫu Ultra cao cấp hơn. Theo các tin đồn gần đây, phiên bản Pro và Ultra của dòng Galaxy S27 sẽ sử dụng các chip xử lý khác nhau.

Samsung cần tránh vết xe đổ của iPhone mini

Cụ thể, phiên bản Ultra có thể trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, trong khi phiên bản Pro sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6. Mặc dù những tên gọi này có vẻ không khác biệt nhiều, nhưng chúng phản ánh xu hướng hiện tại trong ngành công nghệ. Điểm khác biệt giữa hai phiên bản là chip Extreme sẽ có hiệu suất vượt trội hơn.

Nếu Galaxy S27 Pro chỉ là một phiên bản nhỏ gọn hơn của Galaxy S27 Ultra mà không có sự khác biệt đáng kể về cấu hình, điều đó có thể gây ra tổn hại đến danh tiếng mà dòng Galaxy S xây dựng. Trong khi mẫu Pro được bán với giá thấp hơn mẫu Ultra, nhưng nếu sản phẩm không đủ mạnh mẽ, người dùng hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về giá trị mà sản phẩm này mang lại.

Tất nhiên, Samsung có thể hy vọng Galaxy S27 Pro sẽ cứu vãn doanh số bán hàng, nhưng bài học của Apple với iPhone mini và iPhone Plus vẫn còn đó. Trong khi Apple đã từ bỏ ý tưởng iPhone mini, Samsung có thể tìm thấy cơ hội nếu Galaxy S27 Pro thực sự là một phiên bản nhỏ và rẻ hơn của Galaxy S27 Ultra.