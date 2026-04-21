Galaxy S27 Pro sẽ là flagship đáng mua nhất của Samsung

Theo Sammyfans, Galaxy S27 Pro được cho là đã xuất hiện trong chuỗi cung ứng của Samsung, mặc dù thông tin về ngày ra mắt của sản phẩm vẫn chưa được xác nhận. Dữ liệu rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Pro được phát triển với chất lượng tương đương Galaxy S27 Ultra để biến máy trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người muốn trải nghiệm sản phẩm cao cấp mà không cần đến phiên bản Ultra.

Galaxy S27 Pro được cho là phiên bản "không S Pen" của Galaxy S27 Ultra ẢNH: NOTEBOOKCHECK

Dự kiến, Galaxy S27 Pro sẽ sở hữu màn hình 6,8 inch, tích hợp lớp chống phản chiếu và tính năng màn hình riêng tư giống như Galaxy S26 Ultra. Các thông số về độ phân giải, tần số quét và chất liệu OLED của màn hình có thể tương đương với dòng Ultra.

Đối với camera, sản phẩm dường như cũng đi kèm một hệ thống camera mạnh mẽ, bao gồm camera chính 200 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tele ALoP 50 MP. Phần camera trước có thể vẫn giữ nguyên cảm biến 12 MP như trên Galaxy S26.

Sức mạnh đáng gờm của Galaxy S27 Pro

Về hiệu năng, Galaxy S27 Pro có thể trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 nhằm cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm của Apple. Ngoài ra, thiết bị có thể sử dụng RAM LPDDR6 và công nghệ bộ nhớ trong USF 5.0 giúp mang lại tốc độ nhanh hơn gần gấp đôi so với các phiên bản trước. Bên cạnh đó, Galaxy S27 Pro có thể được trang bị viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W hoặc 60W, cùng khả năng sạc không dây với công nghệ Qi2 mới.

Một điểm khác biệt lớn giữa Galaxy S27 Pro và S27 Ultra là khả năng trang bị bút S Pen. Trong khi màn hình của Galaxy S27 Pro có thể hỗ trợ bút cảm ứng, nhưng người dùng sẽ phải mua riêng S Pen như là lựa chọn bổ sung.

Trong trường hợp Galaxy S27 Pro được sản xuất, sản phẩm dự kiến sẽ có giá bán nằm giữa phạm vi Galaxy S27 Plus và S27 Ultra. Trong trường hợp giá dòng Galaxy S27 tương tự tiền nhiệm, mẫu S27 Plus sẽ có giá từ 1.099 USD, mẫu S27 Ultra có giá từ 1.299 USD, do đó Galaxy S27 Pro có thể được bán với giá 1.199 USD. Đây là mức giá hứa hẹn sẽ giúp Galaxy S27 Pro trở nên đáng mua hơn đối với người hâm mộ dòng sản phẩm Galaxy của Samsung.