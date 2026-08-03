Galaxy S27 Ultra có bước ngoặt lớn về dung lượng pin sau 7 năm

Mẫu Samsung Galaxy S27 Ultra cao cấp sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến sự bất ngờ lớn cho người hâm mộ nhờ tin đồn về pin silicon-carbon. Công ty đã áp dụng giải pháp pin tiên tiến này trên các dòng điện thoại gập trước đó. Kế hoạch mở rộng công nghệ mới sang các dòng flagship dự kiến sẽ sớm được thực hiện. Khác với các đối thủ đua nhau tăng dung lượng, Samsung vốn cẩn trọng trong nhiều năm qua, nhưng sắp tới câu chuyện này có thể sẽ khác.

Công nghệ pin silicon-carbon mới sắp 'cập bến' Galaxy S27 Ultra

Theo các nguồn tin uy tín, Galaxy S27 Pro sẽ sở hữu viên pin 5.200 mAh còn bản Ultra đạt mức 5.700 mAh. Mẫu S27 Pro dự kiến mang thiết kế gọn gàng với màn hình dưới 6,5 inch. Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ tối ưu độ mỏng tốt hơn nữa. Mức tăng 700 mAh đánh dấu sự thay đổi dung lượng đầu tiên kể từ thời Galaxy S20 Ultra.

Samsung chuẩn bị có sự thay đổi về dung lượng pin sau 7 năm ẢNH: GEMINI AI

Việc gia tăng dung lượng trên một thân máy mỏng gọn đòi hỏi những cải tiến công nghệ phức tạp. Đó là lý do Samsung quyết định đưa công nghệ silicon-carbon lên hai mẫu máy cao cấp ra mắt năm tới. Phải mất tới 7 thế hệ sản phẩm, gã khổng lồ Hàn Quốc mới thực hiện bước nhảy vọt này. Đây được xem là cú hích lớn cho mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng.

Độ bền lâu dài từng là rào cản chính khiến công nghệ silicon-carbon ít đáng tin cậy hơn lithium-ion. Sự khác biệt về kiến trúc nội bộ khiến các viên pin mới dễ bị rủi ro trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, các kỹ sư Samsung đã tìm ra giải pháp triệt để cho vấn đề này. Họ không chỉ thay chất liệu silicon mà còn tái thiết kế toàn bộ cấu trúc bên trong.

Cụ thể, cực dương, chất điện phân và màng ngăn đều được thiết kế lại đồng bộ cùng cực âm mới. Sự thay đổi toàn diện này giúp kiểm soát hiệu quả sự gia tăng kích thước và độ giãn nở của pin. Nhờ đó, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền lẫn độ an toàn khi sử dụng. Cải tiến mới giúp thiết bị vừa giữ được độ mỏng nhẹ vừa sở hữu thời lượng pin ấn tượng.

Sự chuyển mình với công nghệ pin silicon-carbon hứa hẹn tái định hình tiêu chuẩn trên các thiết bị cao cấp. Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, dòng Galaxy S27 sẽ giải quyết triệt để bài toán thời lượng pin. Người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thế hệ flagship vừa mỏng nhẹ lại vừa bền bỉ. Đây chắc chắn sẽ là quân bài chiến lược giúp Samsung khẳng định lại vị thế dẫn đầu thị trường.