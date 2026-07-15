Redmi Note 17 series lộ diện: Pin 9.000 mAh, màn hình 7 inch

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng Redmi Note 17 series tại thị trường Trung Quốc với nâng cấp lớn về dung lượng pin và chipset mới so với thế hệ tiền nhiệm. Đặc biệt, có một thay đổi thú vị về kích thước màn hình giữa hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp.

Mẫu Redmi Note 17 Pro có dung lượng pin tới 9.000 mAh ẢNH: chụp màn hình GSMARENA

Dòng Redmi Note 17 lộ diện với những thay đổi đáng chú ý

Sự khác biệt thú vị lần này nằm ở việc phiên bản Redmi Note 17 tiêu chuẩn lại sở hữu màn hình lên tới 7 inch, trong khi bản Pro lại có kích thước nhỏ hơn là 6,83 inch. Dẫu vậy, bản Pro lại vượt trội về chất lượng hiển thị khi trang bị tấm nền OLED 12-bit sắc nét hơn và độ sáng tối đa đạt mức 3.500 nit.

Đi đôi với màn hình lớn, Redmi Note 17 tiêu chuẩn được trang bị viên pin dung lượng 8.000 mAh cho thời gian xem video ngắn đến 22 giờ, đi kèm chip Snapdragon 4 Gen 4 và sạc nhanh 45W. Trong khi đó, dù có kích thước nhỏ hơn nhưng bản Pro lại mang trong mình viên pin silicon-carbon lên tới 9.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W cùng chip Snapdragon 6s Gen 4 mạnh mẽ hơn. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ tính năng sạc ngược tiện lợi công suất 22,5W để chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác.

Bên cạnh cấu hình hiệu năng, khả năng chống chịu bền bỉ của phiên bản Pro cũng vượt trội hoàn toàn so với người anh em của mình. Bản tiêu chuẩn chỉ sở hữu chuẩn kháng nước cơ bản IP65 và kính cường lực Gorilla Glass 7i, còn bản Pro đạt chuẩn IP68/IP69K cao cấp và được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2 chịu va đập từ độ cao 3 mét. Về camera, cả hai máy đều trang bị cảm biến chính 50 MP ở mặt sau và camera selfie 8 MP ở mặt trước hỗ trợ quay video Full HD (1.080p).

Hiện tại, bộ đôi này đã chính thức lên kệ tại thị trường Trung Quốc với mức giá cạnh tranh và đang được áp dụng chương trình ưu đãi trực tiếp. Phiên bản tiêu chuẩn Redmi Note 17 có mức giá khởi điểm từ 1.300 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ thấp nhất là 6/128 GB (RAM/bộ nhớ trong). Trong khi đó, phiên bản cao cấp Redmi Note 17 Pro có giá bắt đầu từ 1.600 nhân dân tệ (khoảng 6,2 triệu đồng) cho tùy chọn 8/128 GB và lên tới 2.300 nhân dân tệ (khoảng 9 triệu đồng) cho bản 8/512 GB.

Mặc dù đã mở bán tại quê nhà, nhưng thời điểm dòng Redmi Note 17 tiến ra thị trường quốc tế vẫn chưa được nhà sản xuất công bố cụ thể. Một lưu ý quan trọng dành cho các tín đồ công nghệ là phiên bản quốc tế khi ra mắt có thể sẽ sở hữu những thay đổi và khác biệt lớn về mặt phần cứng. Sự khác biệt này thường tập trung nhiều nhất ở thông số của hệ thống camera chụp ảnh cũng như dung lượng pin thực tế của máy.