Dòng smartphone màn hình gập sắp tới của Samsung dự kiến gồm ba mẫu máy là Galaxy Z Flip9, Galaxy Z Fold9 và Galaxy Z Fold9 Ultra. Thông tin rò rỉ mới vừa tái xác nhận cấu hình camera của hai mẫu gập dạng quyển sách, đồng thời hé lộ thông số camera trên Galaxy Z Flip9.

Thông số camera của loạt smartphone gập Samsung tiếp theo hé lộ ẢNH: SAMMOBILE

Rò rỉ thông số camera của bộ ba điện thoại gập Samsung thế hệ mới

Theo dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu thương mại do SammyGuru chia sẻ, Galaxy Z Flip9 và Galaxy Z Fold9 sẽ trang bị camera chính 50 MP. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold9 Ultra sở hữu cảm biến 200 MP. Dù tài liệu không nêu rõ vai trò của cảm biến 200 MP này, Samsung thường dùng mức độ phân giải này cho camera chính.

Với thông số trên, camera chính mặt sau của cả ba thiết bị mới đều có cùng độ phân giải với các mẫu tiền nhiệm gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Tuy nhiên, danh sách đăng ký thương mại hiện chưa tiết lộ chính xác mã cảm biến được sử dụng.

Mặc dù các thiết bị mới vẫn có khả năng trang bị cảm biến đời mới và cải tiến hơn, những rò rỉ trước đó lại cho thấy điều ngược lại. Cụ thể, Galaxy Z Fold9 và Galaxy Z Fold9 Ultra có thể tiếp tục dùng chung cảm biến camera chính với thế hệ trước.

Không chỉ dừng lại ở camera chính, các camera sau còn lại trên những thiết bị này cũng có khả năng được giữ nguyên.