Nhiều ứng dụng yêu cầu quyền truy cập camera dù không thực sự cần thiết, từ đó đặt một dấu chấm hỏi lớn về Quyền riêng tư của chúng. Để ngăn chặn chủ động, bạn hãy vào Cài đặt (Settings), chọn Quyền riêng tư (Privacy), mở Trình quản lý quyền (Permission Manager) rồi chọn Camera. Màn hình này hiển thị số lượng ứng dụng đang nắm quyền để bạn bật hoặc tắt tùy ý.

Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập camera trên Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Bạn cũng có thể chỉnh quyền cho từng ứng dụng qua Cài đặt (Settings), vào Ứng dụng (Apps), chọn ứng dụng cần thiết lập rồi mở Quyền (Permissions) với các tùy chọn như Cho phép mọi lúc, Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng (While using app), Luôn hỏi (Always Ask) hoặc Không cho phép (Deny). Trên Android 11 trở lên, hệ thống còn tự động đặt lại quyền thời gian chạy đối với các ứng dụng lâu ngày không sử dụng.

Rủi ro từ quyền camera và cách nhận biết đang bị theo dõi

Việc cấp quyền camera, vị trí và dữ liệu cho ứng dụng tiềm ẩn nhiều mặt trái về quyền riêng tư. Các công ty và nhà phát triển có thể dùng dữ liệu này để hiển thị quảng cáo tiếp thị theo nội dung bạn tìm kiếm. Nguy hiểm hơn, tin tặc có thể lợi dụng lỗ hổng ứng dụng để chiếm quyền camera, lén chụp ảnh hoặc quay video bạn, môi trường xung quanh cùng các vật dụng quan trọng ở gần đó.

Để nhận biết camera hoặc micro có đang bị sử dụng hay không, người dùng hãy chú ý góc trên bên phải màn hình. Khi bất kỳ ứng dụng nào kích hoạt một trong hai tính năng này, một biểu tượng chỉ báo màu xanh lá cây sẽ lập tức hiển thị tại đó.

Bạn chỉ cần vuốt màn hình xuống và chạm vào biểu tượng chỉ báo màu xanh lá cây để xem ứng dụng nào đang dùng camera hoặc micro. Nếu không muốn tiếp tục cấp phép, bạn hãy vào ngay phần quản lý quyền hạn truy cập (Permissions) để tắt thiết lập này.