Câu chuyện đằng sau thành công của PlayerUnknown's Battlegrounds có thể bạn chưa biết

Để làm cho người chơi luôn di chuyển, bản đồ sẽ bị thu nhỏ (theo từng giai đoạn) về một vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ rộng lớn. Nếu người chơi không di chuyển và nằm ngoài "vùng an toàn", nhân vật sẽ chịu sát thương cho đến khi HP về 0. Trò chơi kết thúc khi một người chơi hoặc một đội là người duy nhất còn “sống”.

Về lịch sử phát triển của PlayerUnknown's Battlegrounds cũng có nhiều điều thú vị.

Bản mod DayZ: Battle Royale cho ARMA 2 của Brendan Greene ban đầu thu hút được một số sự quan tâm từ những game thủ tò mò, nhưng sự quan tâm này đã sớm thay đổi. Tuy nhiên, Sony Online Entertainment đã theo dõi công việc của Greene và đã đề nghị anh làm cố vấn cho trò chơi có chủ đề battle royale mang tên H1Z1 mới của họ. Năm 2016, H1Z1 tách thành hai tựa game riêng biệt: H1Z1: King of the Hill và H1Z1: Just Survive, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của thể loại này. Khoảng thời gian tham vấn của Greene với Sony đã kết thúc vào thời điểm chia tách - nhưng anh ấy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ thể loại này.