Đã đến lúc game thủ cần các game Guitar Hero và Rock Band mới

Năm 2021 đã gần kết thúc với bối cảnh khá rõ ràng là hầu hết các công ty game lớn chỉ tập trung vào mô hình dịch vụ trực tiếp và thể loại co-op hầu như chỉ còn tồn tại trong các tựa game như It Takes Two hoặc Mario Party Superstars, thật đáng tiếc khi các game chơi nhóm lại đang chết dần chết mòn. Các tựa game như Jackbox Party cũng như Among Us đã chứng minh trong năm qua rằng thể loại này vẫn có ‘cửa thắng' nếu có một hướng mới. Nếu Rock Band hoặc Guitar Hero quay trở lại, họ có thể đưa người chơi đến với nhau một lần nữa để thưởng thức một thể loại đã từng làm mưa làm gió, đưa một luồng sinh khí mới vào đó.