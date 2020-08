Đâu là chủ nhân thật sự của PUBG Mobile?

Trước sự phát triển thần tốc của PUBG, PUBG Corp nhận thấy tiềm năng của tựa game này nếu nó càng được phổ biến rộng rãi trên thiết bị di động. Đến năm 2018, PUBG Mobile xuất hiện và từng bước chiếm lĩnh thị trường game mobile.

Tuy nhiên, đối với thị trường Trung Quốc, PUBG đã bị cấm vì có hình ảnh máu me, bạo lực nên PUBG Corp đã hợp tác cùng Tencent Games để tạo ra phiên bản mobile dành riêng cho Trung Quốc với tên gọi Game for Peace. Thực tế, Tencent Games là nhà phát triển chứ không phải chủ sở hữu như nhiều người vẫn nghĩ. Đây cũng là lý do tại sao logo Tencent xuất hiện trên màn hình khởi động của PUBG Mobile.