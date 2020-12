Những tựa game gây thất vọng nhất trong năm 2020

Từ góc độ game, năm 2020 là một trong những năm đặc biệt khi đại dịch COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng lịch ra mắt của hàng loạt game AAA lớn và đồng thời cũng chứng kiến sự thành công bất ngờ. Hơn nữa, năm 2020 cũng cũng là năm ra mắt của các hệ máy chơi game hoàn toàn mới của Microsoft và Sony. Dù vậy có một số tựa game đã hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng lại không đạt được kỳ vọng khi ra mắt, dưới đây là những tựa game gây thất vọng nhất năm 2020.

Marvel's Avengers

Sau thành công chưa từng có của tựa game Marvel's Spider-Man độc quyền trên PS4 của Insomniac, Square Enix và Crystal Dynamics đã công bố một tựa game đa nền tảng Marvel's Avengers tại sự kiện E3 vào năm 2019 theo đó đây là tựa game bắn súng bắn súng tương tự như Destiny và Borderlands, người chơi sẽ vào vai các anh hùng như Thor, Iron Man, Captain America, v.v. và khi hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ nhận được chiến lợi phẩm mới để phát triển nhân vật cùng với các kỹ năng mới.

Mọi thứ nghe có vẻ thực sự hứa hẹn, nhưng những gì được phát hành thực sự không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Trong khi gói Operation đầu tiên dự kiến ra mắt vào ngày 8.12, trò chơi đã phát sinh nhiều lỗi game nghiêm trọng. Tệ hơn nữa, báo cáo tài chính hàng quý mới nhất của Square Enix xác nhận khoản lỗ 6,5 tỷ Yên và trò chơi chỉ bán được 60% so với dự kiến của công ty. Vẫn còn hy vọng mong manh cho Avengers của Marvel với bản DLC miễn phí ra mắt, Crystal Dynamic chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm để đạt được điều đó.

Godfall

Sau khi được tiết lộ tại Giải thưởng game năm 2019 và cũng là một trong những tựa game đầu tiên trên hệ máy tiếp theo được công bố, Godfall chắc chắn đã thu hút nhiều game thủ PlayStation. Thay vì có hệ thống nhân vật điển hình như trong nhiều tựa game phong cách RPG khác, người chơi sẽ có thể chuyển đổi giữa 12 Valorplate khác nhau theo đó không chỉ thay đổi ngoại hình nhân vật mà còn có nhiều tính năng khác nhau. Người chơi có thể tùy chỉnh thêm nhân vật của mình thông qua các vật phẩm khác nhau, chọn giữa các loại vũ khí khác nhau và chiến đấu với kẻ thù trong những gì có vẻ như được lấy cảm hứng từ trò chơi Dark Souls thông qua các thế giới khác nhau dựa trên các yếu tố như Nước, Đất và Không khí.

Một phần lý do khiến Godfall gây thất vọng là hoạt động quảng cáo thường tung ra những đoạn clip ngắn rất hấp dẫn. Thật không may, sau khi trò chơi ra mắt, tựa game không được cải thiện nhiều và nhận được những chiếc review không mấy hay ho từ cả giới phê bình lẫn game thủ với cốt truyện nhàn chán, nhiệm vụ lặp đi lặp lại, và các Valorplates không có gì khác biệt ngoại trừ ngoại hình.

Mặc dù hầu hết đồng ý rằng chiến đấu là điểm sáng nhất của trò chơi này, nhưng Godfall cũng gặp phải một số vấn đề kỹ thuật bao gồm tốc độ khung hình quá cao, nhiều lỗi khác nhau và trò chơi còn bị lỗi thoát game chỉ làm cho tình hình tệ thêm.

Warcraft 3: Reforged

Đối với nhiều game thủ, tựa game RTS cổ điển Warcraft 3: Reign of Chaos là một tựa game được yêu thích trong loạt Warcraft khi nó đã giúp khai sinh ra MMO World of Warcraft cực kỳ nổi tiếng. Vì vậy, khi Blizzard công bố bản remake vào năm 2018, các game thủ đã rất phấn khích. Blizzard hứa hẹn các nhân vật sẽ được sửa sang lại, bổ sung các tính năng hoàn toàn mới và một cốt truyện sẽ được sửa đổi một phần để phù hợp hơn với World of Warcraft.

Sau một thời gian trì hoãn, trò chơi mà game thủ thực sự nhận được thiếu rất nhiều tính năng đã hứa, lựa chọn thiết kế kém và đầy rẫy các vấn đề kỹ thuật. Các game thủ bắt đầu “bom” đánh giá và cuối cùng đã khiến Warcraft 3: Reforged trở thành trò chơi được xếp hạng thấp nhất trên Metacritic, một thành tích tồn tại cho đến khi Madden NFL 21 xuất hiện trong tháng sau đó. Game thủ không chỉ khó chịu về những lỗi và thiếu các tính năng mà Blizzard hứa hẹn sau khi trò chơi được công bố, mà giao diện được thiết kế lại hoàn toàn, cũng bị chỉ trích nặng nề.

Tệ hơn nữa, tất cả các bản gốc của Warcraft 3: Reign of Chaos đều buộc phải cập nhật lên phiên bản mới hơn do Reforged dùng chung giao diện client của trò chơi. Điều này khiến gameplay của Reforged bị cập nhật trong bản gốc. Blizzard cũng bị ném đá khi thông báo rằng họ sẽ có quyền sở hữu nội dung do người dùng tạo trong trình chỉnh sửa Reforged. Mặc dù Blizzard đã đưa ra lời xin lỗi về những sự lộn xộn và hoàn lại tiền cho game thủ, nhưng thiệt hại đã xảy ra khó mà lấy lại được.

Crucible

Đây là một trong những tựa game táo bạo của Amazon Game Studios trong năm 2020 khi họ cố gắng thâm nhập vào thị trường game bắn súng trực tuyến, Crucible là game đầu tay của Amazon. Người chơi có thể chọn các nhân vật khác nhau và tham gia các chế độ chơi định hướng mục tiêu khác nhau. Crucible được phát hành miễn phí trên Steam, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của game thủ.

Sau khi ra mắt vào tháng 5, trò chơi không thu hút được game thủ do có quá ít các chương trình quảng bá và nhanh chóng ổn định ở mức 100-200 người chơi đồng thời. Nhà phát triển đã bất ngờ thông báo sau một tháng rằng Crucible sẽ chuyển trở lại trạng thái beta vì nó đã ra mắt quá sớm và thiếu nhiều tính năng quan trọng. Tuy nhiên ngay cả nỗ lực này cũng không làm cho Crucible trở nên tốt hơn. Nhà phát triển Relentless Studios đã thông báo vào tháng 10 rằng họ đã dừng phát triển Crucible mà không nêu lý do cụ thể và các máy chủ sẽ bị tắt vào ngày 9.11.

XIII

Tựa game bắn súng cổ điển được yêu thích của Ubisoft từ năm 2003 này tái xuất vào năm 2019 khi Microids và PlayMagic công bố phiên bản remake. Một trong những điểm nổi bật của trò chơi gốc là hình ảnh theo phong cách truyện tranh từ bộ truyện cùng tên năm 1984. Ban đầu dự định phát hành vào cuối năm 2019, tuy nhiên trò chơi đã bị trì hoãn thêm một năm.

Các game thủ ban đầu khá phấn khích với phiên bản hiện đại của XIII tuy nhiên sản phẩm cuối cùng có thể tồi tệ hơn nhiều so với những gì mọi người có thể tưởng tượng. Thay đổi lớn nhất là phong cách đồ hoạ về cơ bản đã không còn mang tinh thần của bản gốc và thay vào đó là các mô hình nhân vật được tô bóng mờ trông giống như Fortnite. Đồng thời tựa game cũng gặp phải một số vấn đề kỹ thuật và lỗi đáng kinh ngạc làm trải nghiệm càng tệ hơn bao gồm AI kém, các màn hình thông báo “nhảy" vào màn hình. Mọi thứ tồi tệ đến mức PlayMagic và Microids đã phải ra một tuyên bố chung, xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ sửa chữa trò chơi. Trớ trêu thay, phiên bản gốc năm 2003 thực sự bán chạy hơn remake một cách dễ dàng trong tuần đầu tiên của nó, có thể là do người các game thủ muốn gửi một thông điệp đến hãng game.

(Còn tiếp)

Trong danh sách những tựa game gây thất vọng nhất năm 2020 kể trên bạn đã trải nghiệm tựa game nào, hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!