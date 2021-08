Những tựa game lý tưởng để ‘du lịch’ dịp lễ 2.9

Dưới đây là các tựa game mà bạn có thể cân nhắc:

Ra mắt vào ngày 2.9.2021 trên Steam, trong đó bối cảnh vào năm 1986 khi nhân vật chính Meredith Weiss tạm dừng công việc tại một công ty ở thành phố lớn để chuyển về ở quê nhà và làm công việc gửi thư. Cô ấy sẽ trải qua hai tuần tại những cung đường Providence Oaks xinh đẹp, với hồ nước nổi tiếng.

Lake là một câu chuyện mang tính chất cá nhân giúp người chơi sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc sống và hiểu chính mình và quan trọng nhất đó là câu chuyện về việc nghỉ ngơi. Là một người chơi, thật sảng khoái khi được thư giãn trong một thị trấn nhỏ không ràng buộc — như Meredith quan sát, có điều gì đó về sự tự do và thay đổi nhịp độ phù hợp với cô ấy. Ngoài ra còn có một chuỗi các âm thanh dễ nghe trên đài phát thanh của thị trấn giúp tăng thêm hương vị cho chuyến đi đường trường thú vị.

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs là một tựa game mô phỏng khám phá/ giải đố đơn giản có ngôn ngữ người ngoài hành tinh (rất thú vị khi giải mã) và một loạt các nhân viên sân bay chó, phi hành đoàn, chủ cửa hàng và những người bạn đồng hành khác. Tựa game thể hiện một thông điệp tuyệt vời về việc giao tiếp giữa các nền văn hóa và vượt qua biên giới. Trong game này, người chơi sẽ đi qua một loạt các sân bay ngoài hành tinh để gặp vị hôn thê Krista và có thể gặp phải những điều kỳ quặc khi ở trong sân bay lấp lửng trên khắp thế giới