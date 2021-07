Sucker Punch công bố số liệu ấn tượng kỷ niệm 1 năm ra mắt Ghost of Tsushima

Ra mắt thị trường được 1 năm, Ghost of Tsushima đã nhận được sự yêu mến của đông đảo cộng đồng game thủ. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ra mắt, mới đây Sucker Punch đã công bố nhiều thông tin ấn tượng về tựa game bom tấn này.

Sucker Punch đã công bố số liệu thống kê về các tương tác khác nhau trong Ghost of Tsushima cho thấy người chơi đã dành hàng triệu giờ để thực hiện các hoạt động trong game chẳng hạn như triệu hồi Spirit Dogs hoặc thực hiện các nhiệm vụ trong Legends Mode. Ngoài ra số lượng người chơi khổng lồ của Ghost of Tsushima đã được duy trì ổn định trong suốt cả năm với tổng số giờ chơi đáng kinh ngạc.

Sucker Punch tiết lộ rằng đã có 679,2 triệu lần chiến đấu standoff đã được thực hiện trong năm đầu tiên của Ghost of Tsushima. Tương tự như vậy, 331,1 triệu trận đấu tay đôi đã được thực hiện. Những màn đấu trí và đấu tay đôi của Ghost of Tsushima có một phong cách điện ảnh hơn nhiều trong cơ chế chiến đấu thông thường. Các trận chiến đấu standoff có thể xảy ra khi chạm trán kẻ thù ngẫu nhiên, vì vậy sẽ ít ngạc nhiên hơn khi thấy một số lượng lớn như vậy đã xảy ra. Mặt khác, các trận đấu gắn liền với các sự cố cụ thể và các trận đấu trùm, có nghĩa là người chơi thích tìm kiếm chúng trong các sự kiện chính và tùy chọn trong Ghost of Tsushima.

Tương tự như vậy, haikus và cáo xuất hiện với tần suất khá lớn cho thấy có rất nhiều game thủ đã hoàn thành ít nhất một lần để có 68,5 triệu bài viết haikus và 55,63 triệu lần họ tương tác với con cáo. Một thống kê khác bao gồm việc đi lại trên lưng ngựa trong Ghost of Tsushima, điều này được ưa thích hơn do thế giới mở rộng lớn của trò chơi. Phần lớn game thủ trong Ghost of Tsushima sử dụng ngựa để khám phá những góc xa nhất của hòn đảo để hoàn thành nhiệm vụ phụ, theo đó đã có khoảng 4,241 năm thời gian được dành cho việc cưỡi ngựa trong Ghost of Tsushima.

Horizon Zero Dawn, Để ăn mừng kỷ niệm, Sucker Punch đã thông báo rằng họ đang kích hoạt lại các trang phục Huyền thoại độc đáo với thiết kế dựa trên God of War Shadow of the Colossus và Bloodborne . Người chơi muốn trải nghiệm những trang phục này có thể mở khóa chúng bằng cách "hoàn thành bất kỳ Legends Story hoặc nhiệm vụ Survival của từng dòng nhân vật".

Ghost of Tsushima là game hiện đã có trên nền tảng PS4.