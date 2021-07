Tin đồn về phần tiếp theo của Ghost of Tsushima - Ghost of Ikishima trở thành hiện thực

Ghost of Tsushima ra mắt cách đây khoảng một năm và được người chơi cũng như các nhà phê bình đón nhận rất tích cực, với Ghost of Tsushima thậm chí còn giành được nhiều giải thưởng tại DICE Awards. Tựa game được khen ngợi vì mô tả chân thực về Nhật Bản thời trung cổ, cơ chế chiến đấu hấp dẫn cũng như thiết kế hình ảnh và âm thanh đẹp mắt.

Với sự đón nhận nồng nhiệt như vậy thì việc game thủ mong chờ phần tiếp theo của cuộc phiêu lưu samurai thế giới mở của Sucker Punch cũng là điều dễ hiểu. Gần đây cộng đồng game thủ đang lan truyền thông tin về một bản mở rộng độc lập cho Ghost of Tsushima có tên là Ghost of Ikishima chỉ vài ngày trước khi công bố Ghost of Tsushima: Director's Cut. Thông tin được xác nhận trong đó cho thấy có vài tin đồn thực sự chính xác một cách thú vị.

Về bối cảnh phần tiếp theo sẽ diễn ra trên hòn đảo Ikishima, và dĩ nhiên đây không phải là phần mở rộng độc lập nên bản đồ sẽ không lớn như kỳ vọng tuy nhiên đây sẽ là một bản đồ hoàn toàn mới để người chơi khám phá. Đồng thời lối chiến đấu du kích cũng sẽ được tiếp tục phát huy vì Ghost of Ikishima được xây dựng dựa trên Ghost of Tsushima.

Khi những rò rỉ về bản mở rộng bắt đầu lan truyền, nhiều game thủ cũng suy đoán rằng bản mở rộng có thể mang đến nhiều nội dung hơn trong chế độ nhiều người chơi của Ghost of Tsushima. Điều này cuối cùng cũng trở thành sự thật, vì thông báo về Ghost of Tsushima: Director's Cut được đi kèm nội dung bổ sung sắp có cho Ghost of Tsushima: Legends trong đó sẽ có một chế độ chơi hoàn toàn mới, đồng thời nhà phát triển Sucker Punk hứa hẹn sẽ có nhiều bản cập nhật miễn phí hơn trong tương lai.

Một điều tuyệt vời là bản mở rộng sẽ có trên cả PlayStation 4 cũng như PlayStation 5 để nhiều người có thể thưởng thức nội dung mới, ngay cả khi bản nâng không phải là miễn phí.