Top 5 tựa game chủ đề ma cà rồng bạn nên thử trong khi chờ đợi Redfall

Redfall là tựa game bắn súng chủ đề ma cà rồng với chế độ co-op được mong đợi của hãng Arkane, đây một sự kết hợp ma quái mà nhiều người hâm mộ thể loại game kinh dị háo hức tham gia. Tuy nhiên trong quá khứ đã có rất nhiều tựa game chủ đề ma cà rồng trải dài trên nhiều thể loại khác nhau.

Tiền đề của Redfall sẽ khiến nhiều game thủ nhớ đến Left 4 Dead , nhưng nó cũng kế thừa di sản của một số game ma cà rồng tuyệt vời khác. Dưới đây là top 5 những game ma cà rồng mà người hâm mộ có thể thử trong khi chờ Redfall ra mắt.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Khi nhắc đến chủ đề ma cà rồng thì không thể bỏ qua Vampire : The Masquerade - Bloodlines. Đây là một game RPG theo phong cách của các trò chơi như Deus Ex: Human Revolution, Vampire: The Masquerade - Bloodlines diễn ra trong một phiên bản khác của thành phố Los Angeles đầu thế kỷ 21. Người chơi thức dậy với tư cách là một ma cà rồng được hồi sinh, và từ đó có thể tự do khám phá thế giới và bị cuốn vào một âm mưu trong đó đẩy sinh mạng của những người thân vào rủi ro.

Đồ họa của game có thể không bóng bẩy như các tựa game mới gần đây nhưng cốt truyện của Vampire: The Masquerade - Bloodlines khiến bất kỳ game thủ yêu thích dòng game RPG không thể bỏ qua.

Vampyr

Được phát hành vào năm 2018, Vampyr kể về Jonathan Reid - một bác sĩ biến thành kẻ hút máu sống ở London sau Thế chiến thứ nhất . Bạn phải chọn lựa giữa việc giúp Reid giữ lời thề Hippocrate trong game hoặc lên cấp, điều này khiến Vampyr là một game thú vị trong thể loại ma cà rồng.

Hệ thống chiến đấu có thể không phải là xuất sắc nhất nhưng Vampyr là trải nghiệm tuyệt vời cho bất kỳ ai yêu thích những game mang đến những thách thức đạo đức khó khăn, thế giới mở ấn tượng và phong cách đồ họa gothic.

The Witcher 3: Blood And Wine

The Witcher 3: Blood and Wine có thể là một phiên bản mở rộng, nhưng với hơn 20 giờ nội dung, đây là một trong những game chủ đề ma cà rồng hay nhất hiện có theo đúng nghĩa của nó. Thợ săn quái vật Geralt of Rivia du hành đến Công quốc Toussaint lấy cảm hứng từ Pháp, một trong những thế giới trong game đẹp nhất của CD Projekt Red . Ở đó, anh làm sáng tỏ bí ẩn về một kẻ giết người hàng loạt là một ma cà rồng được biết đến với cái tên The Beast of Beauclair. Mặc dù là một game có chủ đề về ma cà rồng, bản mở rộng có rất nhiều loại quái vật và bối cảnh khác nhau, trong đó nổi bật là Land of a Thousand Fables trong truyện cổ tích.

Bloodstained: Curse Of The Moon

Những người yêu thích các game 2D chủ đề ma cà rồng như Castlevania có thể sẽ thích Bloodstained: Curse Of The Moon và phần tiếp theo của nó. Giữa những trận đánh trùm tuyệt vời và đồ họa pixel ấn tượng, Bloodstained là một trò chơi indie retro đỉnh cao. Không giống như Castlevania, nó thậm chí còn có nhiều nhân vật với nhiều sức mạnh khác nhau.

Điều đặc biệt là với việc nhà sản xuất của Castlevania - Koji Igarashi đầu quân cho Bloodstained: Curse Of The Moon thật không khó hiểu lý do vì sao tựa game này lại trở nên tuyệt vời như vậy.

The Incredible Adventures Of Van Helsing

Đối với những game thủ yêu thích các tựa game như Diablo , The Incredible Adventures of Van Helsing sẽ hấp dẫn không kém khi họ sẽ được vào vai con trai của thợ săn ma cà rồng nổi tiếng hạ gục những sinh vật dã chiến kinh hoàng trên vương quốc Borgovia thuộc Đông Âu hư cấu. Trò chơi có đồ họa tuyệt vời, với những sinh vật kỳ quái pha trộn với yếu tố kinh dị cổ điển.