Tương lai của dòng game RPG

Trong vài năm qua nhiều gã khổng lồ trong làng game RPG đang tìm cách giành lại hào quang như đã từng làm được vào những năm 2000 hay 2010. Tựa game Starfield sắp ra mắt của Bethesda đã được so sánh với Skyrim nhiều lần, còn dòng game Fallout cũng đã tạo được tiếng vang với sự tiếp nhận khá tích cực từ cộng đồng đối với Fallout 76 BioWare đã quay trở lại với seri Mass Effect với một bản làm lại và một tựa game mới sau khi dừng lại ở Mass Effect 3. Obsidian đã phát hành CRPG Pillars of Eternity và RPG The Outer Worlds , mặc dù nhận được những đánh giá chung thuận lợi nhưng lại không tạo được thành công mà hãng mong đợi.