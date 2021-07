Top 5 tựa game RPG di động nên thử trong mùa giãn cách

Bạn có thể trải nghiệm thể loại game nhập vai (RPG) trên nền tảng di động, bất chấp việc màn hình nhỏ hơn không thể so sánh với máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay nhưng những trải nghiệm nhập vai chuyên sâu sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị ở bất kỳ đâu.

Với việc TP.HCM chính thức áp dụng giãn cách trên toàn thành phố theo Chỉ thị 16 do diễn biến xấu của dịch COVID-19, các game thủ hãy ở nhà tuân thủ 5K và chọn cho mình những game yêu thích để khám phá.

1. Final Fantasy

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều game Final Fantasy của Square Enix trên các cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Có rất nhiều phiên bản cho bạn chọn lựa từ các game cổ điển của seri chính cho tới những tựa game được làm tại từ các phần phụ.

Tựa game đầu tiên trong seri được phát hành vào năm 1987, đã có 15 tựa game chính được phát hành đến nay và phần thứ 16 đang trong quá trình phát triển. Từ đó, thương hiệu đình đám này đã lấn sân sang nhiều thể loại game khác nhau như nhập vai chiến thuật, hành động nhập vai, nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, đua xe, bắn súng góc nhìn thứ ba, chiến đấu và nhịp điệu, cũng như lấn sân sang các loại hình nghệ thuật khác như phim CGI, anime, manga và tiểu thuyết.

2. Evoland 2

Evoland 2 có trải nghiệm RPG thú vị với đồ họa pixel trong chừng mực nào đó có thể gợi nhớ đến The legend of Zelda . Được phát hành lần đầu tiên trên PC với 500.000 bản, khi được chuyển lên nền tảng di động Evoland 2 không chỉ là một game đơn mà sẽ là rất nhiều game bên trong từ game nhập vai 2D, 3D, chiến đấu đến game bắn súng, game bài đổi thưởng và hơn thế nữa.

3. Baldur's Gate

Baldur's Gate 1 và 2 đều có trên nền tảng di động, trong đó mang đến trải nghiệm nhập vai thời trung cổ, kết hợp yếu tố viễn tưởng và phép thuật. Phiên bản di động này thực sự hứa hẹn là hiện thân hoàn hảo của phiên bản trên PC, với phong cách tương tự như Dungeons & Dragons

4. Pocket Mortys

Đây là một game khá kỳ lạ khi lấy cảm hứng từ loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Adult Swim - Rick and Morty và kết hợp yếu tố Pokemon vào đó. Các tựa game Pokemon của GBA đã được hợp nhất với Pocket Morty, trong đó cốt truyện dựa trên khái niệm sự giao thoa giữa các dòng thời gian khác nhau như được mô tả trong tập 10 của phần 1 - Close Rick-counters of the Rick Kind. Trò chơi sử dụng một phong cách tương tự như các game Pokémon, trong đó người chơi đi bắt các Morty 'hoang dã' khác nhau, chiến đấu với nhiều loại 'Trainer' dưới dạng người ngoài hành tinh, Ricks và một số nhân vật hỗ trợ.

5. Star Wars: Knights of the Old Republic

Một tựa game RPG kinh điển khác từ các hệ máy console cũ đã được đưa lên nền tảng di động nhằm mang lại trải nghiệm chơi game linh động nhất có thể. Star Wars: Knights of the Old Republic là một trong những tựa game được mong đợi nhất.

Cốt truyện của Knights of the Old Republic xảy ra gần 4.000 năm trước khi Đế chế Galactic hình thành, nơi Darth Malak - một Chúa tể Hắc ám của Sith đã tung ra một chiến binh Sith chống lại Galactic Republic. Nhân vật người chơi trong vai một Jedi sẽ phiêu lưu đến các hành tinh khác nhau trong thiên hà để đánh bại Malak. Người chơi chọn từ 3 dòng nhân vật (Scout, Soldier hoặc Scoundrel) và tham gia vào cuộc chiến chống lại kẻ thù. Thông qua việc tương tác với các nhân vật khác và đưa ra các quyết định về cốt truyện, người chơi có thể kiếm được điểm của phe sáng và phe tối, và hệ thống căn chỉnh sẽ xác định xem nhân vật của người chơi phù hợp với phe sáng hay tối của The Force.

Bạn còn biết các game RPG di động nào thú vị, hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!