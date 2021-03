Sự trỗi dậy của giới nữ trong eSports

Tỷ lệ người xem eSports nữ ước tính vào năm 2019 là 30,4%, tăng 6,5% so với năm 2017. Ngoài ra, các game thủ nữ hiện chiếm 20% tổng số người chơi trong DoTA 2 , 26% trong Hearthstone , 23% trong Rainbow 6 : Siege và 26% trong Overwatch . Những chia sẻ của tổng số người chơi này có thể trông nhỏ so với phần lớn game thủ và người hâm mộ là nam giới; tuy nhiên, lượng người xem và lượng người chơi là nữ cao hơn đáng kể so với cách đây một thập kỷ.