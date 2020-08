Đánh giá Fast and Furious: Crossroads

Loạt phim Fast & Furious đã tạo ra hoặc truyền cảm hứng cho nhiều game đua xe khác như Need For Speed và Midnight Club. Các game này đã phát hành trên nhiều nền tảng khác nhau, ngay cả cho thiết bị di động và tất nhiên là arcade. Khi Fast and Furious phát hành cho PS2 vào năm 2006 với cảm hứng từ một số phần phim yêu thích của người hâm mộ Tokyo Drift, nó đã vấp phải sự đón nhận rất trái chiều, trung bình đạt khoảng 6/10 trên các trang web đánh giá nổi tiếng. Điểm số trung bình này sẽ là tiền đề cho nhiều trò chơi Fast & Furious sau này, bao gồm cả Crossroad.

Fast and Furious: Crossroad là một sự tái hiện khác của loạt phim. Ban đầu nó được dự định phát hành vào tháng 5 năm nay nhưng cuối cùng đã bị trì hoãn cùng với Fast and Furious 9 do đại dịch Covid-19 . Crossroad có nhiều nhân vật chính và địa điểm giống nhau trong khi kết hợp đua xe với một phiên bản đối thủ. Trong khi các bộ phim mặc dù đôi khi thiếu bộ phận phát triển cốt truyện lại tạo ra những cảnh đầy kịch tính và thỉnh thoảng gây cười cho khán giả trong gần hai thập kỷ. Rất tiếc, Fast and Furious: Crossroad dường như không mang lại cảm giác hành động như trong phim ảnh.