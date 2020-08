Fast and Furious: Crossroad thiếu tính năng quan trọng trên PC

Được tiết lộ lần đầu tại Lễ trao giải Game Awards 2019 năm ngoái, hiện giờ Fast and Furious Crossroad cuối cùng đã phát hành với phản hồi khá tiêu cực với phiên bản trên PC do game thiếu một tính năng quan trọng.

Sau khi bị trì hoãn do đại dịch COVID-19 từ lịch phát hành ban đầu vào tháng 5.2020, Fast and Furious: Crossroad cuối cùng đã được phát hành vào ngày 7.8 cho hệ máy console và PC. Tuy nhiên, nhìn vào nhiều đánh giá tiêu cực trên Steam và đặc biệt là chất lượng chuyển trò chơi sang PC.

Vấn đề chính mà người chơi đang gặp phải trên Steam đến từ việc thiếu hỗ trợ bàn phím , các phím bấm không thể tùy chỉnh. Điều này đã khiến một số game thủ nhận xét rằng phần ra mắt ban đầu của Fast and Furious: Crossroad đã được chuyển một cách cẩu thả từ console sang PC mà không tính đến các tính năng phổ biến và cơ bản của PC. Do đó, trò chơi hiện có đánh giá đánh giá chủ yếu là tiêu cực trên Steam, chủ yếu dựa trên việc thiếu hỗ trợ bàn phím này, cùng với những lời phàn nàn khác xung quanh tính năng bị thiếu này.

Từ những gì có thể thấy trên trang Steam, đây không giống như một trường bị “bom” đánh giá 1 sao như kiểu Last of Us 2 , vì chỉ có 21 bài đánh giá trong 2 ngày sau khi trò chơi phát hành.