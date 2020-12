Danh sách những người thắng giải tại The Game Awards 2020

Mặc dù chương trình trao giải năm nay diễn ra trực tuyến, nhưng đơn vị tổ chức vẫn tạo ra trải nghiệm hấp dẫn thông qua chương trình tương tác, phát sóng trên nhiều nền tảng. Giải thưởng The Game Awards còn có sự góp mặt của những ngôi sao như Gal Gadot, Keanu Reeves , Reggie Fils-Aimé và các chuyên gia trong ngành giải trí khác để mang đến cho người hâm mộ một chương trình đáng nhớ.

Có thể nói, giải thưởng được mong đợi nhất trong đêm là Trò chơi của năm. Đây là giải thưởng danh giá sẽ mang đến nhiều lợi ích cho những người chiến thắng như Sekiro: Shadows Die Twice năm ngoái. Đến với giải năm nay The Last of Us 2 dẫn đầu bảng với chín đề cử, bao gồm cả Trò chơi của năm. Các game khác như Hades, Ghost of Tsushima, và Final Fantasy VII Remake cũng nhận được nhiều đề cử.

Nếu bạn chưa kịp xem trực tiếp chương trình trao giải, dưới đây là danh sách các những người chiến thắng cho 30 hạng mục được tổ chức trong năm nay:

1. Game Of The Year (Game của năm) The Last of Us Part II from Naughty Dog/SIE 2. Best Game Direction (Chỉ đạo xuất sắc nhất) The Last of Us Part II from Naughty Dog/SIE 3. Best Narrative (Cốt truyện và tường thuật hay nhất) The Last of Us Part II written by Neil Druckmann and Halley Gross 4. Best Art Direction (Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất) Ghost of Tsushima from Sucker Punch/SIE

5. Best Score And Music (Âm nhạc hay nhất) Final Fantasy VII Remake do Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu và Mitsuto Suzuki sáng tác 6. Best Audio Design (Thiết kế âm thanh hay nhất) The Last of Us Part II from Naughty Dog/SIE 7. Best Performance (Diễn xuất hay nhất) Laura Bailey vai Abby trong The Last of Us Part II 8. Games For Impact (Game có tác động xã hội tốt nhất) Tell Me Why từ Dontnod Entertainment / Xbox Game Studios 9. Best Ongoing (Nội dung liên tục xuất sắc nhất) No Man's Sky từ Hello Games 10. Best Indie (Game Indie hay nhất) Hades từ Supergiant Games 11. Best Mobile Game (Game di động hay nhất) Among Us từ Innersloth 12. Best Community Support (Game có trách nhiệm cộng đồng tốt nhất) Fall Guys: Ultimate Knockout từ Mediatonic/Devolver 13. Best VR/AR (Game VR/AR hay nhất) Half-Life: Alyx từ Valve 14. Innovation In Accessibility (Phát minh hỗ trợ người chơi tốt nhất) The Last of Us Part II từ Naughty Dog/SIE >> The Last of Us 2 nhận được 9 đề cử tại Giải thưởng Game 2020