Christopher Nolan sẽ xuất hiện tại The Game Awards năm nay

Hôm nay, nhà báo kiêm người dẫn chương trình trò chơi người Canada Geoff Keighley đã thông báo rằng Christopher Nolan sẽ là một trong những người trao giải tại The Game Awards vào tối thứ Năm, tuy nhiên thông tin giải thưởng mà ông ấy sẽ trao vẫn chưa được công bố. Và lý do Christopher Nolan được mời đến The Game Awards là vì ông là "người kể chuyện bậc thầy xuyên lĩnh vực".