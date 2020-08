Lượng người xem stream trên Twitch, Facebook Gaming tăng hơn 50% trong quý 2.2020

So với quý đầu tiên của năm 2020, lượng người xem stream trên Twitch đã tăng 56% với lượng người xem trong tháng 6 tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong Top 10 Twitch hàng tuần cho thấy nội dung được xem nhiều nhất trên nền tảng này là Just Chatting đã tăng 94% kể từ tháng 1.2020. Ngoài ra danh mục m nhạc & Nghệ thuật biểu diễn xếp thứ 16 trong quý 2, tăng 268% từ tháng 1 đến tháng 6.