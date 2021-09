Sau Ấn Độ, PUBG lại gặp hạn ở Trung Quốc

Theo Sports Business Journal, Phó chủ tịch Yibo Zhang của Ủy ban eSports Hiệp hội quản lý văn hóa Trung Quốc đã nêu chi tiết lý do của lệnh cấm là do PUBG vẫn chưa được cơ quan quản lý của Trung Quốc NAPP chấp thuận, là lý do tại sao các giải đấu của tựa game battle royale đang bị ngưng lại. Zhang nói rằng lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến các nhà tổ chức, các đội, những người sáng tạo nội dung và hơn thế nữa. Tại thời điểm này, lệnh cấm vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các nền tảng phát trực tiếp, nhưng các giải đấu của PUBG mới là tâm điểm.