Tales of Arise: cơn địa chấn đến từ dòng game 20 năm tuổi đời

Dưới đây là tất tần tật những gì bạn cần biết về Tales of Arise:

Chiến đấu trong Tales of Arise

Theo những thông tin mới nhất , chiến đấu trong Tales of Arise sẽ có nhịp độ nhanh hơn so với các phần trước, đem đến nhiều phần né tránh hấp dẫn. Tính năng chủ lực như Mystic Artes cũng sẽ quay trở lại cùng với những hệ thống mới, ví dụ như chiêu hỗ trợ được gọi là "Boost Attacks" nghe giống như các cuộc tấn công đồng đội và cũng có những kỹ năng kết thúc được gọi là "Boost Strikes".

Theo truyền thống của các tựa game trước đó của Tales of Arise, các trận chiến diễn ra trong không gian 3D nhưng các nhân vật chạy theo đường thẳng hướng tới mục tiêu. Tales of the Abyss đã bổ sung tính năng cho phép nhân vật chuyển động tự do hơn. Ngoài ra có nhiều chế độ điều khiển khác nhau, từ thủ công trong đó người chơi có toàn quyền kiểm soát nhân vật đến tự động trong đó AI điều khiển tất cả chuyển động và tuyệt chiêu.

Các nhân vật

Cho đến nay, chúng ta đã có một cái nhìn rõ nét về hai nhân vật chính của Tales of Arise gồm chàng trai đeo mặt nạ sắt tên là Alphen và người phụ nữ tóc hồng với chiếc băng đô tên là Shionne. Alphen là một nô lệ từ hành tinh Dahna bị xâm chiếm 300 năm trước bởi Rena, quê hương gần đó của Shionne. Theo blog Tales Of, Alphen bị mất trí nhớ (một kiểu khá truyền thống trong các game RPG) trong khi Shionne bị nguyền rủa bởi một thứ gọi là "gai" gây đau đớn cho bất kỳ ai chạm vào cô.

Rõ ràng, ban đầu mối quan hệ của họ có chút tranh cãi, và hiện chưa rõ hoàn cảnh nào đưa Alphen và Shionne trở thành mối quan hệ hợp tác. Các đoạn trailer mới cũng đã tiết lộ một số nhân vật mới như pháp sư Rinwell và võ sĩ Rowe, Dohalim il Qaras và Đội trưởng Kisara.

Câu cá và trồng trọt

Giống như các game trước đây, Tales Of Arise sẽ yêu cầu bạn nấu các món ăn khác nhau để phục hồi sức khỏe cho nhóm của bạn hoặc cung cấp các buff cho chiến đấu. Có vẻ như những con lợn tai thỏ dễ thương đó đều được định sẵn để trở thành bữa tối. Ngoài ra hoạt động chăn nuôi động vật có vẻ sẽ khá thú vị khi bạn có thể nuôi cả mèo và chó làm vệ sĩ bên cạnh hoạt động câu cá.

Bối cảnh của Tales of Arise

Cho đến nay chúng ta đã nghe nói về hai hành tinh Dahna và Rena trong Tales of Arise. Dahna, nơi người anh hùng đeo mặt nạ được sinh ra là một hành tinh kém tiên tiến hơn với trình độ công nghệ xấp xỉ thời trung cổ.

Trên bầu trời phía trên Dahna là một hành tinh khác tên là Rena, tiên tiến hơn về công nghệ và phép thuật. Ví dụ, nhân vật chính Shionne được cho thấy sử dụng một số loại súng trường, một công nghệ có thể không thấy trên Dahna. Rena xâm lược Dahna 300 năm trước và bắt người dân của nó làm nô lệ. Họ đã có những câu chuyện về Rena được lưu truyền qua nhiều thế hệ "như một vùng đất của chính nghĩa và thần thánh", có vẻ như người Dahna tin rằng Rena là một loại thiên đường, nơi người chết và các vị thần sống cùng nhau.

Có khả năng câu chuyện trong Tales of Arise sẽ đưa game thủ đến thăm cả hai hành tinh, đồng nghĩa với việc người chơi sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình với những công việc thời trung cổ như giết sói và chế tạo thuốc trước khi chuyển đến hành tinh Rena cao cấp hơn.

Kế thừa và tiến hóa

Seri đình đám này đến nay đã hơn 20 năm tuổi , bắt đầu với Tales of Phantasia vào năm 1995. Mặc dù đã có những thay đổi và cải tiến theo thời gian, nhưng có vẻ như Bandai Namco cảm thấy đã đến lúc thực sự mang đến một cơn địa chấn. Tales of Arise nhằm tôn vinh lịch sử lâu đời của dòng game đồng thời đổi mới trong các lĩnh vực quan trọng để phục vụ nhiều game thủ trên toàn thế giới