The Last of Us 2 nhận được 9 đề cử tại Giải thưởng Game 2020

Không phải tất cả game thủ đều đồng ý với điều này, vì một số người không hài lòng với phần tiếp theo được chờ đợi từ lâu của The Last of Us năm 2013. Nhưng xét tổng thể, The Last of Us Part 2 là một tựa game tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng với 9 đề cử nhận được vì nhiều lý do.

The Last of Us 2 đã được đề cử tổng cộng chín giải thưởng khác nhau gồm: định hướng sáng tạo hay nhất, tường thuật hay nhất, chỉ đạo nghệ thuật hay nhất, âm nhạc hay nhất, thiết kế âm thanh hay nhất, hiệu suất tốt nhất, sáng tạo giúp game phổ biến, game hành động / phiêu lưu hay nhất và game của năm. Với việc đề cử rất nhiều giải thưởng cho một tựa game duy nhất, các nhà phê bình và game thủ rõ ràng đã dành rất nhiều lời khen cho tựa game này.

So với bản gốc, The Last of Us 2 có quy mô lớn hơn nhiều. Về thời lượng, trò chơi mất trung bình 24 giờ để hoàn thành so với mức trung bình 15 giờ của phần đầu tiên. Nhưng ngoài thời lượng đã nêu, phần 2 có thế giới rộng lớn hơn, một câu chuyện hay và phức tạp hơn, cũng như rất nhiều thế giới bổ sung. Thế giới trong The Last of Us 2 tuyệt đẹp và có khả năng sẽ trở thành một trong những tựa game có đồ hoạ đẹp nhất đến từ thế hệ console thứ tám. Từng chi tiết nhỏ nhặt như kết cấu của tuyết trên mặt đất đến khuôn mặt của nhân vật, The Last of Us 2 sẽ khiến game thủ chìm đắm trong thế giới thật đến từng chi tiết. Do đó, thật dễ hiểu tại sao tựa game này được đề cử cho giải chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

Phần gây tranh cãi nhất của The Last of Us 2 là cốt truyện. Một số người đã cảm thấy khó chịu với những kết thúc trong game mặc dù những tranh cãi này là cần thiết để kích thích tư duy. Hầu hết các tựa game sẽ không dám mạo hiểm đi theo hướng mà The Last of Us 2 đã đi, vì vậy cũng để hiểu khi tựa game được đề cử cho giải thưởng tường thuật hay nhất và định hướng sáng tạo hay nhất.

Ngoài ra, diễn xuất của cả Ashley Johnson trong vai Ellie và Laura Bailey trong vai Abbey đã giúp mang đến cho các nhân vật cảm giác chân thực, và đều là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong năm nay, đến nỗi cả hai đều nhận được đề cử cho giải thưởng diễn xuất hay nhất. Đây là hạng mục duy nhất nhận được hai đề cử cho cùng một tựa game trong năm nay đã chứng tỏ diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên này.

Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh của The Last of Us 2 là một khía cạnh tuyệt vời khác của trò chơi, và thật dễ hiểu vì sao nó được đề cử cho các giải thưởng thiết kế âm thanh hay nhất và và âm nhạc hay nhất. Lấy bối cảnh thế giới hậu khải huyền, trò chơi kết hợp nhiều yếu tố kinh dị sinh tồn giống như phần đầu tiên, nhưng có nhiều cải thiện hơn. Vào vai Ellie hoặc Abby, người chơi phải cẩn thận lắng nghe khi khám phá những căn phòng tối, các khu rừng và đường hầm, đồng thời luôn đề phòng những kẻ bị nhiễm bệnh.

Đi từ im lặng chết chóc cho đến đối mặt với nguy hiểm, trải nghiệm trong game được lên một bậc nhờ thiết kế âm thanh hoàn hảo. Âm nhạc trong game cũng rất hay, như màn trình diễn "Take on Me" của Ellie là một ví dụ điển hình.

Một trong những đề cử thú vị nữa mà The Last of Us 2 đã nhận được là sáng tạo giúp game phổ biến. Giải thưởng này dành cho các tựa game có các tính năng hoặc nội dung giúp trò chơi tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, bao gồm cả những người khuyết tật. Từ khi mới ra mắt, tựa game đã thu hút rất nhiều sự chú ý với rất nhiều tùy chọn hỗ trợ, bao gồm các tính năng hỗ trợ những người mù hoặc điếc.Đây là một đề cử khá đặc biệt, vì những sáng tạo này của The Last of Us 2 đã giúp những người mà trước đây không có khả năng được trải nghiệm, đồng thời cũng đã truyền cảm hứng cho các nhà phát triển trong tương lai để kết hợp các tính năng tương tự vào trò chơi của họ sau này.

The Last of Us Part 2 là một tựa game tuyệt vời, và hơn thế nữa xứng đáng với tất cả các đề cử đã nhận được cho Giải thưởng Game 2020. Dù vậy tất cả chỉ là dự đoán cho đến khi kết quả được chính thức công bố tại sự kiện được phát sóng vào ngày 10.12.2020.