Vượt qua Hitman 2, Hitman 3 trở thành tựa game thành công nhất

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hitman 3 nhận được tin tốt. Đầu năm nay, tựa game đã bán chạy hơn người tiền nhiệm của nó ở Anh, lập kỷ lục mới về doanh số. Với những số liệu mới nhất thì cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Hitman 3 trở thành một trong những game ăn khách nhất năm 2021.

Hitman 3 đã được phát hành vào tháng 1 năm nay. Đây là phần thứ tám trong dòng game sát thủ nổi tiếng nhất trên thế giới . Ngoài ra còn có một bản chuyển thể truyền hình hiện đang được thực hiện, được viết bởi tác giả của các bộ phim John Wick , Derek Kolstad. Mặc dù vẫn còn một khoảng thời gian dài mới ra rạp, nhưng sẽ rất thú vị khi xem một bộ phim hành động Hitman so với các phim chuyển thể khác sắp ra mắt chẳng hạn như series truyền hình The Last of Us