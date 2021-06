Chivalry 2 tung trailer hoành tráng ấn định ngày ra mắt

Dự kiến ra mắt vào ngày 8.6, Chivalry 2 của Torn Banner Studios sẽ là một tựa game rộng lớn hơn, táo bạo hơn nhiều so với người tiền nhiệm, mang đến một loạt các tính năng mới cho loạt game chiến tranh thời trung cổ. Sau phiên bản beta mở vào cuối tuần trước, chỉ còn 2 ngày nữa tựa game sẽ ra mắt và nhà phát hành Tripwire Interactive mới đây đã tung một đoạn video hoành tráng giới thiệu ngày ra mắt ấn tượng.

Trong clip bạn có thể hình dung bản đồ của trò chơi khi hàng loạt người chơi đấu kiếm trên một số chiến trường lớn nhất của Chivalry 2. Một số là phong cảnh thời trung cổ khá truyền thống, với những đội quân xông vào lâu đài hoặc chiến đấu ở các thị trấn bị chiến tranh tàn phá, một số nơi khác gây ngạc nhiên hơn như một đấu trường khổng lồ chứa súng phóng lửa bắn lửa và những khoảng trống nguy hiểm mà người chơi có nguy cơ ngã xuống như trong phim Sparta.

Chivalry 2 không phải là tựa game lớn duy nhất dự kiến sẽ phát hành vào tuần tới, còn có The Elder Scrolls Online : Blackwood sẽ ra mắt trên hệ máy console vào ngày 8.6, Square Enix tung ra Final Fantasy 7 Remake: Integrade vào ngày 10.6 và Insomniac Games phát hành Ratchet and Clank: Rift Apart vào ngày 11.6. Đây có vẻ là một tuần lễ sôi động đối với game thủ.