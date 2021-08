Game bắn súng co-op viễn tưởng Aliens: Fireteam Elite chuẩn bị ra mắt trong tháng 8

Giống như phiên bản Alien: Isolation trước đó, Cold Iron Studios xây dựng Aliens: Fireteam Elite làm phần tiếp theo trực tiếp của bộ ba phim gốc thay vì làm một phiên bản mới hoàn toàn. Cốt truyện dựa trên tác phẩm kinh dị khoa học viễn tưởng năm 1979 của Ridley Scott, trong đó lấy bối cảnh 23 năm sau các sự kiện của Alien 3, câu chuyện của Aliens: Fireteam Elite sẽ được kể qua bốn chiến dịch, mỗi chiến dịch gồm ba nhiệm vụ trong đó một nhóm lính thủy đánh bộ trên tàu USS Endeavour phản ứng với một tín hiệu báo động.

Hiện các thông tin về cốt truyện của các phần đều được giữ kín, chi tiết cụ thể duy nhất về bốn chiến dịch là tên của chúng: Priority One, Giants in the Earth, Gift of Fire và The Only Way to beure - cũng như mô tả ngắn gọn về tiền đề chung cho từng chiến dịch.

Không giống như Alien: Isolation tập trung nhiều hơn vào các yếu tố kinh dị của Xenomorph, tựa game bắn súng co-op góc nhìn thứ ba Aliens: Fireteam Elite có phong cách hành động giống như tinh thần của bộ phim thứ hai của loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng.

Aliens: Fireteam Elite sẽ phát hành vào ngày 24.8 vào nửa đêm giờ EDT, tương đương 11 giờ sáng 24.8 giờ Việt Nam. Tuy nhiên lần phát hành này chỉ đề cập đến bản phát hành kỹ thuật số. Một số game thủ may mắn đã nhận được phiên bản vật lý trước ngày phát hành chính thức vài ngày, trong khi những người đã đặt hàng trước có thể phải đợi lâu hơn một chút.

Vì không có bản vá hoặc bản cập nhật trực tiếp, những người nhận được game sớm cho các nền tảng PS4 hoặc Xbox One sẽ phải đợi cho đến khi game chính thức phát hành trong múi giờ của họ để nhận được bản nâng cấp trên các máy chơi game thế hệ tiếp theo miễn phí.

Bản vá đầu tiên sẽ cập nhật một chế độ đám đông mới, điều chỉnh vũ khí, AI và độ khó, sửa một số trục trặc kỹ thuật và thêm nhiều tùy chọn bản địa hóa hơn. Ngay cả khi người chơi nhận được Aliens: Fireteam Elite sớm, họ có thể đợi cho đến khi bản phát hành chính thức ra mắt để mọi thứ hoạt động tốt nhất.