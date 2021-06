Những tựa game VR nổi bật tại E3 2021

Song in the Smoke

Tựa game phiêu lưu sinh tồn Song in the Smoke sẽ đưa bạn vào một thế giới sống động trong đó người chơi chế tạo các công cụ và vũ khí, nấu độc dược và may quần áo, đồng thời tham gia chiến đấu với vũ khí cận chiến và cung tên. Quái vật sẽ có những phản ứng khác nhau với bạn dựa trên tình trạng của chúng, như một sinh vật đang đói có thể phản ứng khác với những sinh vật mới ăn gần đây.

Against

Against là một tựa game chiến đấu âm nhạc giống như Pistol Whip. Khi đám đông lao vào bạn, hãy đánh bại chúng kịp thời theo nhịp điệu của âm nhạc bằng dao, súng và các vũ khí khác, đồng thời né tránh những chiếc rìu và xà beng. Thậm chí còn có những cuộc đánh nhau với các con boss lớn. Hiện Against cũng có bản demo trên Steam Next Fest để bạn chơi thử.

Smash Drums

Smash Drums là một tựa game âm nhạc khác nhưng giống Beat Saber là sẽ sử dụng nhạc cụ gõ. Khi trống bay trong không khí về phía bạn (đôi khi từ các hướng khác nhau), hãy đánh chúng đúng lúc theo nhạc bằng dùi trống ảo của bạn. Smash Drums có sẵn 21 bài hát khi ra mắt và hứa hẹn sẽ có nhiều bài hát hơn nữa. Hiện đã có bản demo cho Smash Drums trên Oculus Quest App Lab.

Unplugged

Nếu sử dụng Oculus Quest, người chơi Unplugged thậm chí không cần bộ điều khiển. Với công nghệ theo dõi ngón tay chính xác đến bất ngờ của Quest, bạn có thể chơi guitar air tốc độ cao mà không cần gì ngoài hai bàn tay trắng. Tựa game này cũng tương thích với bộ điều khiển Valve Index.

I Expect You to Die 2