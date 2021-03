Tựa game kinh dị Sanity of Morris sẽ ra mắt vào tuần tới

Năm 2021 hứa hẹn là một năm tuyệt vời đối với thể loại game kinh dị khi siêu phẩm The Medium ra mắt vào tháng 1 cùng với thành công của Little Nightmares 2 về mặt doanh thu và nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng trong tháng 2. Hy vọng rằng trong tháng cuối của quý này chúng ta sẽ chứng kiến thành công của dự án mới nhất của nhà phát triển Alterego Games - Sanity of Morris, một tựa game thể loại kinh dị tâm lý.

Đoạn trailer ra mắt tháng trước công bố Sanity of Morris sẽ ra mắt hoành tráng vào ngày 23.3 sắp đến. Chưa đầy một tuần nữa, người chơi sẽ được trải nghiệm một cuộc phiêu lưu kinh dị ngắn gọn nhưng sâu sắc.

Trò chơi kể về câu chuyện của Jonathon Morris, người phải điều tra thị trấn bí ẩn Greenlake sau khi cha anh mất tích. Có vẻ như địa điểm sẽ làm sáng tỏ khi nhiều người chơi khám phá lịch sử đen tối của nó, ẩn giấu các phòng thí nghiệm bí mật, hệ động vật ngoài hành tinh và các hiện tượng huyền bí kỳ lạ khác. Nhà thiết kế kịch bản Matthijs Kramer của Alterego Games cho biết: “Sanity of Morris mang đến một câu chuyện hấp dẫn với những yếu tố tốt nhất của cả thể loại trinh thám và tâm lý kinh dị”.

Sanity of Morris không phải là tựa game kinh dị duy nhất trong năm nay. Resident Evil Village sẽ ra mắt vào tháng 5, trong khi The Outlast Trials, Scorn, Atomic Heart, Five Nights at Freddy's: Security Breach, Sons of the Forest và bản làm lại của System Shock đều được dự kiến ra mắt trong năm 2021 này.