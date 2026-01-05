Gần 1 triệu lon sữa HIUP giả đã bán cho người tiêu dùng

Chiều 5.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là phó tổng giám đốc doanh nghiệp này, về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Đây là doanh nghiệp liên quan nhãn hiệu sữa HIUP giả bị Bộ Công an triệt phá hồi giữa năm 2025, gây chấn động dư luận.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (hàng trên) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Gần 1 triệu lon sữa HIUP giả bán cho người tiêu dùng

Theo cáo trạng, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chỉ đạo Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27.

Chiến làm giám đốc, phụ trách truyền thông, marketing còn Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng. Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm HIUP 27 với Công ty Nature Made.

Quá trình hoạt động, Chiến được Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng. Phương cũng được thông tin sản phẩm HIUP 27 loại 650 gram hương vani có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả.

Tuy nhiên, để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Phương tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, số lượng hơn 860.000 lon, trị giá hơn 108 tỉ đồng (giá xuất xưởng 87.800 đồng/lon).

Sau đó, Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá bán trung bình là 547.149 đồng/lon, tổng doanh thu hơn 470 tỉ đồng, lợi nhuận đạt hơn 160 tỉ đồng.

Kết luận giám định cho thấy sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP 27 hương vani" thiếu 9 thành phần nguyên liệu, 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố. Các sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP GOLD" và "Thực phẩm bổ sung HIUP" cũng thiếu nhiều nguyên liệu, hàng loạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố…

Hội đồng xét xử vụ án ẢNH: PHÚC BÌNH

Chỉ không đạt chất lượng chứ không độc hại?

Khai tại tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh nói vào tháng 10.2024 từng được nhân viên tại Công ty Nature Made báo cáo "có vài sản phẩm sữa không đạt", khi đó bị cáo rất ngạc nhiên vì luôn nghĩ mọi việc đều đang rất tốt, chuẩn chỉnh.

Vẫn theo ông Thịnh, bị cáo đã cùng lãnh đạo công ty chỉ đạo dừng sản xuất sản phẩm lỗi, phải sản xuất sữa chuẩn theo giấy phép công bố hoặc là phải tiến hành đăng ký lại ngay hàm lượng, thành phần sản phẩm cho đúng.

Thấy vậy, chủ tọa đặt vấn đề vì sao vẫn có hơn 100.000 hộp sữa được tiếp tục sản xuất theo công thức cũ để bán ra thị trường.

Chủ tịch Z Holding phân trần dù đã có quyết định dừng sản xuất nhưng nhận được đơn hàng lớn nên lãnh đạo công ty thống nhất đây là "đơn đặc cách", làm nốt rồi dừng hẳn.

"Thế tức là thấy có lợi nên bị cáo bất chấp?", chủ tọa truy. Bị cáo không trả lời trực tiếp mà thanh minh "có nhiều tâm huyết với ngành sữa, chưa bao giờ có ý nghĩ giảm thành phần hàm lượng để tăng lợi nhuận".

Chủ tịch Z Holding còn dẫn chứng người thân, bạn bè và "cả con bị cáo" cũng uống sữa do công ty sản xuất. "Sản phẩm không tốt thì bị cáo không bao giờ cho người nhà uống. Các con của bị cáo sáng, chiều đều uống sữa do bị cáo sản xuất, ngoài ra có bạn bè, người thân, cháu ruột cũng uống. Sản phẩm HIUP không đạt 70% chất lượng như công bố chứ không có thành phần gây độc hại", bị cáo nói.

Trước lời khai này, chủ tọa cho hay các quy định pháp luật về hàng giả rất rõ, không nhất thiết phải độc hại mới là hàng giả.

