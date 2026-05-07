Gần 200 hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Đ Ã SINH SỐNG, CANH TÁC ỔN ĐỊNH

Theo người dân, trước đây trên địa bàn H.Vân Canh (cũ) có Nông trường dừa Vân Canh. Sau một thời gian hoạt động, cây dừa kém hiệu quả, năng suất thấp nên nông trường giải thể. Khoảng năm 1999, UBND xã Canh Hiệp (H.Vân Canh) phân chia lại quỹ đất nông trường cho hàng trăm hộ dân tại các khu phố (KP) Hiệp Hà, Hiệp Hội, Hiệp Giao… để làm nhà ở và sản xuất.

Sau khi nhận đất, bà con đã sinh sống, canh tác ổn định, liên tục hơn 2 thập niên qua. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý để được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của bà con, đặc biệt là nhu cầu vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất, thực hiện chuyển nhượng hoặc thủ tục thừa kế, tặng cho tài sản...

Diện tích đất của Nông trường dừa Vân Canh được phân chia lại cho hàng trăm hộ dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chị Nguyễn Thị Lúi (40 tuổi, ở KP.Hiệp Hà) cho biết năm 1999, cha mẹ chị được giao một lô đất tại khu vực Nông trường dừa Vân Canh. Gia đình dựng nhà, canh tác và sinh sống ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên, đã nhiều lần chị nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ vẫn chưa được giải quyết. "Cha mẹ tôi đã qua đời, nhưng vì chưa có sổ đỏ nên việc làm thủ tục thừa kế rất khó khăn. Tôi mong chính quyền sớm xem xét để đảm bảo quyền lợi cho người dân", chị Lúi nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Nghẹ (38 tuổi, ở KP.Hiệp Hà) cho hay cha mẹ chị trước đây được giao đất do thiếu đất sản xuất, nhưng chỉ bằng hình thức nói miệng. Từ năm 1999, gia đình xây dựng nhà cửa, sinh sống ổn định. Hiện đất đã được chia cho 3 người con, các hộ đều dựng nhà, nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc vay vốn làm ăn, mong sớm được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống lâu dài", chị Nghẹ bày tỏ.

Mong được quan tâm, xem xét cấp sổ đỏ

Theo bà con, vào thời điểm giao đất, bà con chỉ được giao đất trên thực địa, không có văn bản hay quyết định từ cơ quan chức năng. Đây chính là rào cản khiến hồ sơ xin cấp sổ đỏ của bà con bị nằm im tại chỗ.

Toàn xã Vân Canh hiện có 197 hộ dân thuộc diện được giao đất từ Nông trường dừa Vân Canh nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Nhiều hộ đã xây dựng nhà kiên cố, trồng cây lâu năm, song vẫn thiếu cơ sở pháp lý liên quan diện tích đất ở cũng như đất sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Lúi gặp nhiều khó khăn khi chưa được cấp sổ đỏ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chị Nguyễn Thị Nghẹ nhiều lần làm đơn xin cấp sổ đỏ nhưng chưa được giải quyết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bà Bùi Thị Diên, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Vân Canh, cho biết thời điểm giao đất, UBND xã Canh Hiệp không lập hồ sơ, giấy tờ nên hiện nay gặp nhiều khó khăn trong quá trình cấp sổ đỏ. Ngoài ra, theo thời gian một số trường hợp phát sinh tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, khiến việc xác minh càng phức tạp.

"Hiện 197 hộ có nhu cầu cấp sổ đỏ đối với đất ở và đất nông nghiệp. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát, xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, phân loại từng trường hợp. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xin chủ trương cấp sổ đỏ", bà Diên cho biết.

"Chúng tôi mong rằng sau khi rà soát, xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất của từng hộ dân, chính quyền sẽ sớm có phương án để cấp sổ đỏ cho chúng tôi, giúp bà con ổn định về mặt pháp lý nhà đất; chính quyền cũng quản lý dễ dàng, tránh những lộn xộn xảy ra khi đất đai chưa được công nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ", một hộ dân ở KP.Hiệp Hà bày tỏ.