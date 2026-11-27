Lời thề non sông là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2026). Sự kiện do Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo thực hiện.

Khí tài quân sự sẽ xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ, chiến sĩ ẢNH: BTC

Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật Lời thề non sông. Dự kiến, chương trình có sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang, diễn ra lúc 20 giờ ngày 5.12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Theo ban tổ chức, Lời thề non sông được dàn dựng theo hình thức đại nhạc hội chính luận, kết hợp nghệ thuật truyền thống với ngôn ngữ trình diễn hiện đại. Chương trình hướng đến tái hiện lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến, đưa những dấu mốc và tinh thần lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Điểm nhấn nghệ thuật của Lời thề non sông

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần dàn dựng thực cảnh quy mô lớn tại sân vận động Mỹ Đình, kể lại câu chuyện lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Ban tổ chức cho biết chương trình sẽ sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự trên sân khấu, cùng sự tham gia trực tiếp của các lực lượng quân đội. Sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật và hình ảnh lực lượng vũ trang được kỳ vọng tạo nên những màn diễn giàu tính trực quan, góp phần khắc họa tinh thần chiến đấu và ý chí bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, Lời thề non sông được xây dựng như một bản trường ca nghệ thuật về truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chương trình tái hiện lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân thủ đô, đồng thời khắc họa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua đó, chương trình cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang, trong đó có Quân đội nhân dân Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.