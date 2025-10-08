Gần 2.600 nhà dân ở Lạng Sơn bị cô lập, nhiều nơi mất sóng, mất điện

Theo thông tin mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Về thiệt hại, đến hiện tại ghi nhận 3 người bị thương; khoảng 5.083 hộ dân bị ảnh hưởng (bao gồm: 7 nhà bị sập, 1 nhà bị thiệt hại nặng, 2.158 nhà bị ngập nước, 2.577 nhà bị cô lập, 246 nhà bị sạt lở đất, 52 nhà có nguy cơ sạt lở, 42 công trình phụ bị thiệt hại).

Các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công các cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Lạng Sơn ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

Ngập lụt diện rộng tại các khu vực: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Ngập lụt Lạng Sơn nhìn từ máy bay quân sự

Trên 4.905 ha lúa và hoa màu bị ngập 30 ha cây ăn quả bị gãy đổ 30 ha rừng bị thiệt hại; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng.

Về giao thông, có 642 điểm đường bị sạt lở, ngập lụt; sạt lở hơn 50.165 m³ đất đá. Nhiều cầu, ngầm và tuyến đường bị chia cắt cục bộ.

28 cột điện bị gãy đổ. Nhiều khu vực bị mất điện, mất sóng viễn thông, đặc biệt tại các xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Quý Hòa, Thiện Hòa… Ngoài ra còn ghi nhận vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến).

Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 210 tỉ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, trong đêm ngày 7.10 và ngày 8.10, trên địa bàn tỉnh còn một số xã vẫn bị ngập lụt, nhiều hộ dân bị cô lập như xã Hữu Lũng, Vân Nhâm, Thất Khê, Nhật Tiến, Yên Bình…

Thượng tá Bùi Huy Khánh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đơn vị đã huy động trên 100 lượt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ; 18 lượt phương tiện, xuồng, các loại dụng cụ cứu nạn, cứu hộ và phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, lực lượng quân đội, lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn tại địa bàn các xã Bắc Sơn, Tân Tiến, Thất Khê, Hữu Lũng, Vân Nham.

Đã hỗ trợ đưa hơn 200 người dân bị mắc kẹt, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ và di dời nhiều tài sản có giá trị tại vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Lực lượng cảnh sát cơ động cử 70 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia chi viện cứu hộ, cứu nạn tại các xã Thất Khê, Hữu Lũng. Riêng tại xã Thất Khê đã cứu nạn được 38 người dân (trong đó có 4 người già, 34 phụ nữ, trẻ em) cùng nhiều đồ vật, tài sản từ vùng ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn...